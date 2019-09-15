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      В Харькове проходит Марш равенства: участников забросали яйцами

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      Марш равенства в Харькове
      Марш равенства в Харькове / kh.depo.ua

      На Марш равенства "ХарьковПрайд" 15 сентября собрались около тысячи участников, выступающих в защиту прав членов ЛГБТ-сообщества. Их окружила полиция для охраны от радикалов, которые пытаются сорвать акцию.

      Участники Марша равенства держат плакаты с надписями "Никогда не извиняйся за то, кого любишь", "Иногда я хочу, чтобы люди позволили другим людям просто быть", а также символику Фонда региональных инициатив, марша "ХарьковПрайд" и радужные флаги, сообщает kh. depo.ua.

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      На место прибыли и десятки людей, которые выступают против проведения акции. Они держат огромный плакат с надписью "За традиционные семейные ценности". Один из участников этой акции – человек в рясе священнослужителя и с крестом. Также эти люди скандируют: "Слава Украине – Героям слава".

      Около 14:00 из-за оцепления полиции участников Марша равенства забросали яйцами. К этому месту подтянулись дополнительные кордоны полиции.

      Новость дополняется ...

      марш рівності Харків фото ЛГБТПротивники Марша равенства в Харькове / sq.com.ua

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины столкновения Новости Харькова ЛГБТ Полиция
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