В Харькове проходит Марш равенства: участников забросали яйцами
На Марш равенства "ХарьковПрайд" 15 сентября собрались около тысячи участников, выступающих в защиту прав членов ЛГБТ-сообщества. Их окружила полиция для охраны от радикалов, которые пытаются сорвать акцию.
Участники Марша равенства держат плакаты с надписями "Никогда не извиняйся за то, кого любишь", "Иногда я хочу, чтобы люди позволили другим людям просто быть", а также символику Фонда региональных инициатив, марша "ХарьковПрайд" и радужные флаги, сообщает kh. depo.ua.
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На место прибыли и десятки людей, которые выступают против проведения акции. Они держат огромный плакат с надписью "За традиционные семейные ценности". Один из участников этой акции – человек в рясе священнослужителя и с крестом. Также эти люди скандируют: "Слава Украине – Героям слава".
Около 14:00 из-за оцепления полиции участников Марша равенства забросали яйцами. К этому месту подтянулись дополнительные кордоны полиции.
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Противники Марша равенства в Харькове / sq.com.ua