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      В Харькове решили снести палатку волонтеров: там устроили протест

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      Протест в Харькове против сноса палатки волонтеров, которые собирают деньги для армии
      Протест в Харькове против сноса палатки волонтеров, которые собирают деньги для армии / Facebook-страница Андрея Бойко

      Департамент территориального контроля Харьковского горсовета передал предписание с требованием снести волонтерскую палатку "Все для победы" на главной площади города. Это должны сделать представители проукраинских общественных организаций, отвечающих за работу этой палатки.

      Мэр Харькова Геннадий Кернес 8 мая обратился к горожанам с просьбой поддержать электронные петиции о демонтаже волонтерской палатки на площади Свободы и возвращении проспекту имени советского маршала Георгия Жукова. После такого заявления Кернеса местные активисты обратились в СБУ с требованием открыть уголовное производство против мэра Харькова за пропаганду коммунистического режима.

      Читайте также: Желание Кернеса вернуть имя Жукова проспекту в Харькове незаконно

      Предписание за подписью начальника инспекции по парковке Гаркушина требует добровольно в трехдневный срок (до 14 мая) убрать "самовольно установленную ​​палатку".

      В Харьковском горсовете считают, что конструкция установлена ​​на земле коммунальной собственности без разрешительных документов. Палатка якобы препятствует дорожному движению и портит благоустройство. А это является нарушением норм закона "О благоустройстве" и "О дорожном движении".

      В случае невыполнения требований предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект... будет демонтировано на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета,
      – отмечается в документе.

      Активисты установили возле палатки усиленное дежурство, а 12 мая устроили протест против его сноса. Горожане собирают подписи под обращением к городским властям с требованием не сносить палатку. Около 600 участников митинга двинулись шествием от площади Свободы до здания Харьковской мэрии.

       

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      Теги: Геннадий Кернес Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Пикет Протесты Волонтеры Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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