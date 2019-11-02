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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В Харькове состоялась уникальная премьера балета на воде: впечатляющие фото

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      Так "Лебединое озеро" еще не танцевал никто. В Харькове состоялась премьера уникального балета. Вместо сцены – реальная вода, бассейн на 140 квадратных метров, мокрые пуанты, многочасовые репетиции по щиколотку в воде и самая дорогая постановка за всю историю Харьковского оперного театра.

      На сцене почти 5 тонн воды, а каждое па продолжает волна брызг. Балет "Лебединое озеро" впервые в Украине поставили на воде.

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      Французский балетмейстер Йохан Нус отметил, что балерины в воде должны почувствовать себя лебедями. Ни в коем случае не рыбами, а именно лебедями. Водный эксперимент с балетом до этого воплотили в Китае. Там постановку сделали на берегу озера. Здесь же само озеро – стало сценой. Ничего подобного в Украине еще никто не делал.


      Ничего подобного в Украине еще никто не делал

      Балерины в воде по щиколотку. Репетировали даже босиком, потому что пуанты как губка впитывают воду.

      Ткань в воде ведет себя очень необычно. Поэтому это большой эксперимент и требует 200% уверенности, чтобы это выглядело достойно и красиво,
      – заявила солистка балета СхідOPERA Елена Шевцова.

      Вода на сцене – в двух актах из четырех. Озеро появляется за полторы минуты в антракте. Есть даже водопад – с потолка тоже льется вода, на которую проектируют изображение. Все технологии держат в тайне. Но то, что вода настоящая – сомнений нет.


      Балерины два из четырех актов танцевали в воде

      Готовили сложнейшее шоу несколько недель. Балерины сравнивают па в воде с выступами на льду – так же скользко. Все отточенные на суше движения приходится нарабатывать заново.

      Нам наливают теплую воду – это приятно! Но ты получаешь такое расслабление в стопах, что даже не понимаешь, где твои мышцы,
      – призналась заслуженная артистка балета Ирина Ханджевская.

      Вода заставила поработать и балетмейстера, и костюмеров. В конце концов, зрители остались довольны. На все 4 премьерных дня билеты раскупили за считанные дни.

      Первый в Украине балет на воде

      blog_ava
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Новости культуры
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