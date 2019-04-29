В Харькове взорвали машину, есть тяжелораненый: фото

В Харькове неизвестный через окно бросил гранату в автомобиль Toyota. В результате взрыва пострадал его владелец. В тяжелом состоянии его доставили в больницу для оказания неотложной помощи.

Инцидент произошел по улице Старо-Григоровская 28 апреля. В тот же день задержали 33-летнего харьковчанина, которого подозревают в подрыве автомобиля, отметили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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В Харькове подорвали авто

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мотивы подозреваемого устанавливают.

В полиции добавили, что пострадавший 45-летний водитель автомобиля находится "в тяжелом неконтактном состоянии". Транспортное средство, очевидно, ремонту не подлежит.