18:26
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В Харькове взорвали машину, есть тяжелораненый: фото

      186 Читати новину українською
      Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали
      Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали / Нацполиция

      В Харькове неизвестный через окно бросил гранату в автомобиль Toyota. В результате взрыва пострадал его владелец. В тяжелом состоянии его доставили в больницу для оказания неотложной помощи.

      Инцидент произошел по улице Старо-Григоровская 28 апреля. В тот же день задержали 33-летнего харьковчанина, которого подозревают в подрыве автомобиля, отметили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

      Читайте также: Взрыв прогремел на Позняках в Киеве: погибли мужчина и женщина


      В Харькове подорвали авто

      Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

      Мотивы подозреваемого устанавливают.

      В полиции добавили, что пострадавший 45-летний водитель автомобиля находится "в тяжелом неконтактном состоянии". Транспортное средство, очевидно, ремонту не подлежит.

       

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 4 серия: опубликован трейлер эпизода
      сегодня
      7347
      Теги: Новости Украины Взрыв Авто Новости Харькова Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перезавантаження НАЗК: які ключові проблеми має вирішити новий закон
      сегодня , 18:00 Перезавантаження НАЗК: які ключові проблеми має вирішити новий закон
      Олександра Дрік 18
      Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      сегодня , 16:01 Почему Путин надумал раздавать паспорта России всем жителям Украины: две причины
      СерпомПо 2349
      Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 1222
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      516
      ВСУ испытывают французские авиашлемы
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские авиашлемы
      Злой Одессит 2048
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Вступление Украины в НАТО: Польша, Турция и Румыния озвучили свою позицию
       20 апреля , 13:15
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Моуринью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – возможные тренерские перестановки по версии GdS
       30 октября 2018 , 10:49
      Ракицкий провел первую тренировку в Зените (ФОТО)
       31 января , 22:02
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук