В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили статую Матери Божьей
Пятиметровая бронзовая статуя Матери Божьей отныне стоит на гранитном постаменте, на котором еще недавно был Ленин.
Его свалили в октябре 2014 года местные активисты. До декоммунизации этот район города назывался Октябрьским, после –стал Покровским. Именно поэтому общество и решило возвести именно такой памятник.
Читайте также: Кубань – Украина: в Киеве задумались над появлением улицы с соответствующим названием
Скульптор даже расширил церковное видение Покровы и сделал более современным с ее космическим видением.
Покрова засияла, как солнце, как космический огонь. То есть в этой композиции я изобразил это видение сияния солнца, такого космического огня. Она поднялась над людьми, которые собрались,
– сказал скульптор Владимир Токар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии