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В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили статую Матери Божьей

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Пятиметровая бронзовая статуя Матери Божьей отныне стоит на гранитном постаменте, на котором еще недавно был Ленин.

Его свалили в октябре 2014 года местные активисты. До декоммунизации этот район города назывался Октябрьским, после –стал Покровским. Именно поэтому общество и решило возвести именно такой памятник.

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Скульптор даже расширил церковное видение Покровы и сделал более современным с ее космическим видением.

Покрова засияла, как солнце, как космический огонь. То есть в этой композиции я изобразил это видение сияния солнца, такого космического огня. Она поднялась над людьми, которые собрались,
– сказал скульптор Владимир Токар

Теги: Новости Украины религия Новости Кривого Рога Декоммунизация
Источник: 24 Канал
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