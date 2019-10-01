В ночном клубе устроили дискотеку для пенсионеров: видео
Во Львове для старшего поколения устроили вечеринку. Были конкурсы, драйвовые выступления и танцы. Так 150 пенсионеров покоряли танцплощадку в Malevich.
Дискотека началась под лозунгом "Всегда молодые". Ни морщины, ни почтенный возраст не мешал пожилым львовянам развлекаться.
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Но перед дискотекой и безумными танцами состоялось несколько выступлений. В частности, под аплодисменты зрителей на сцену вышел коллектив "Драйвовые хопперы" – женщины станцевали хип-хоп.
Я на прошлой неделе услышал такую фразу, что формула бабушки — это дети, внуки и огород. Мы хотим переломить эту формулу и показать, что кроме такого типичного отдыха есть также активный и интересный досуг,
– сказал директор центра соцобслуживания Львова Виталий Браславский.
А самому старшему участнику вечеринки, которому вскоре исполнится 92, даже вручили мохито — правда, безалкогольное.
Такие вечеринки Городской территориальный центр социального обслуживания устраивает уже шесть лет подряд.
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