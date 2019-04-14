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      В Одессе активисты заблокировали вход в Летний театр: видео

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      В Одессе активисты заблокировали вход в Летний театр
      В Одессе активисты заблокировали вход в Летний театр / usionline.com

      В Одессе активисты пришли на еженедельный субботник, чтобы убрать летнюю площадку. Однако на входе их встретили молодые люди спортивного телосложения, которые заблокировали вход.

      Мужчины представились сотрудниками охранной фирмы, которая якобы заключила договор об охране площадки.

      Читайте также: В Одессе протестовали против незаконного строительства в Летнем театре: не обошлось без столкновений

      При этом активисты вызвали полицию.

      Чоловіки не пускали активістів, щоб прибрати літній майданчик
      Мужчины не пускали активистов, чтобы убрать летнюю площадку

      Захват театра идет полным ходом. Мы вызвали полицию, чтобы понять, почему нас не пускают на субботник. То есть площадка не застроен, но нам уже ясно дают понять, что эта зона в Городском саду – не для одесситов,
      – сообщила член инициативной группы Татьяна Петракевич.

      Впоследствии людей начали пропускать внутрь на территорию театра, однако без инвентаря.

      Что происходит с Летним театром в Одессе?
      Летний театр в Одесском горсаду – это территория 40 соток со сценой и вспомогательными зданиями. Когда-то давно, еще с советских времен, там действительно проводились концерты, но в 1990 – 2000 годы он вообще был закрытой территорией. Но такой лакомый кусок земли в самом центре Одессы не мог так просто стоять пустым. На эту территорию быстро нашелся хозяин.

      12 апреля утром частные охранники, "титушки" и строители вторглись на территорию свободного пространства для одесситов – Летнего театра  и начали строительные и демонтажные работы. Это вызвало сопротивление общественности. Поэтому сотни одесситов протестовали против строительства, которое, по их мнению, полностью незаконное.

      Кроме того, уже происходит давление на активную общественность. Подозрительные люди характерной внешности, которые появились там вместе со строителями, пытались ограничить вход на территорию свободного пространства и прибегли к угрозам физической расправы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости столкновения Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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