В Одессе аварийно сел самолет из Турции, пассажиров эвакуировали: фото и видео

В аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета Turkish Airlines, летевшего рейсом "Стамбул – Одесса". Пассажиров срочно эвакуировали из борта. Инцидент произошел в четверг вечером, 21 ноября.

Об аварийной посадке самолета в Одессе сообщило издание odessamedia.net.

Напомним, 20 ноября у самолета Зеленского отказал двигатель

Сейчас известно, что к счастью, никто не пострадал – у пассажиров, правда, шок. Об этом сообщил в фейсбуке помощник депутата Одесского облсовета Николай Нгуен. Он же опубликовал видео эвакуации пассажиров.

Фото с места аварии (odessamedia.net):

Заметим, что в Одессе такая поломка – вторая в течение дня: аналогичная ситуация произошла 21 ноября днем с частным самолетом, который взлетал в направлении ОАЭ.

По информации народного депутата от фракции "Слуги народа" Алексея Леонова, Одесский аэропорт могут закрыть на время работы спецкомиссии.