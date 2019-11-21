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      В Одессе аварийно сел самолет из Турции, пассажиров эвакуировали: фото и видео

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      Авария в аэропорту Одессы / odessamedia.net

      В аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета Turkish Airlines, летевшего рейсом "Стамбул – Одесса". Пассажиров срочно эвакуировали из борта. Инцидент произошел в четверг вечером, 21 ноября.

      Об аварийной посадке самолета в Одессе сообщило издание odessamedia.net.

      Напомним, 20 ноября у самолета Зеленского отказал двигатель

      Сейчас известно, что к счастью, никто не пострадал – у пассажиров, правда, шок. Об этом сообщил в фейсбуке помощник депутата Одесского облсовета Николай Нгуен. Он же опубликовал видео эвакуации пассажиров.

      Фото с места аварии (odessamedia.net):

       

      Заметим, что в Одессе такая поломка – вторая в течение дня: аналогичная ситуация произошла 21 ноября днем с частным самолетом, который взлетал в направлении ОАЭ.

      По информации народного депутата от фракции "Слуги народа" Алексея Леонова, Одесский аэропорт могут закрыть на время работы спецкомиссии.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Постраждалі Новости Одессы авиация
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