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      В Одессе использованные новогодние елки будут обменивать на сладости: адреса

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      В Одессе новогодние елки будут обменивать на конфеты / ecolog-ua.com

      Впервые в Одессе проходит акция по обмену использованных елок, сосен и елей на сладости. Для этого во всех четырех районах города заработали пункты приема хвойных деревьев.

      О такой возможности для жителей Одессы сообщили на сайте городского совета.

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      Каждый человек, который принял решение избавиться после новогодних праздников от елки, может сделать это в специально отведенном месте, а не у мусорных контейнеров,
      – говорится в сообщении.

      В обмен на дерево можно будет получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля. Для приема елок создали пункты приема в четырех районах Одессы. Всего таких мест 67. Они размещены во дворах жилых домов, возле торговых центров, в зеленой зоне.

      Детальный список мест, куда можно принести использованную новогоднюю елку здесь.

      15 пунктов приема использованных новогодних елок, сосен и елей заработали и в Киеве. Собранные дерева будут перерабатывать на треску на специальном механизме.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Экология Новости Одессы
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