В Одессе использованные новогодние елки будут обменивать на сладости: адреса

Впервые в Одессе проходит акция по обмену использованных елок, сосен и елей на сладости. Для этого во всех четырех районах города заработали пункты приема хвойных деревьев.

О такой возможности для жителей Одессы сообщили на сайте городского совета.

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Каждый человек, который принял решение избавиться после новогодних праздников от елки, может сделать это в специально отведенном месте, а не у мусорных контейнеров,

– говорится в сообщении.

В обмен на дерево можно будет получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля. Для приема елок создали пункты приема в четырех районах Одессы. Всего таких мест 67. Они размещены во дворах жилых домов, возле торговых центров, в зеленой зоне.

Детальный список мест, куда можно принести использованную новогоднюю елку здесь.

15 пунктов приема использованных новогодних елок, сосен и елей заработали и в Киеве. Собранные дерева будут перерабатывать на треску на специальном механизме.