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      В Одессе начали судить мэра Труханова

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      Суд по делу Геннадия Труханова
      Суд по делу Геннадия Труханова / Фото из свободных сетей

      Малиновский райсуд Одессы принял к рассмотрению дело городского главы Геннадия Труханова. Его подозревают в завладении средствами местного бюджета.

      Об этом сообщила пресс-служба суда.

      24 канал сообщал ранее, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подавала ходатайство в Верховный суд Украины о том, чтобы Труханова судили не в Одессе, но не добилась этого.

      Кроме Труханова, по делу в качестве обвиняемых проходят еще 7 человек. В частности, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман, глава постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов и 3 директоров фирм-фигурантов.

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      Так, коллегия судей назначила дело к судебному рассмотрению в открытом судебном заседании. Первое заседание по сути назначено на 14 ноября на 15:20.

      Одеса Труханов суд

      Судебное заседание по делу Труханова (фото: Думская)


      Адвокат мэра Одессы Александр Лысак рассказал, что ходатайства, которые подавала защита, суд не удовлетворил, сообщила "Украинская правда". В частности, адвокаты просили отменить арест денежных средств, которые якобы были присвоены, изменить меру пресечения для некоторых фигурантов с залога на личное обязательство и вернуть залог.

      По словам защитника Труханова, "прокурор отказался от гражданского иска". Говорится об иске к обвиняемым на 185 миллионов долларов.

      В свою очередь прокурор Валентин Мусияка заявил, что эта информация не соответствует действительности.

      По словам прокурора, САП не отказывалась от иска, а "ходатайствовала об оставлении без рассмотрения". При этом прокурор не пояснил, почему обвинение решило так поступить, заявив, что это является правом прокурора.

      Скандальные факты про Геннадия Труханова: смотрите видео

      Напомним, в феврале 2018 года мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".

      Впоследствии в САП и Национальном антикоррупционном бюро обнародовали детали расследования по делу Труханова.

      Теги: Новости Украины Новости политики САП Геннадий Труханов Судьи Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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