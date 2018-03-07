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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Одессе нашли голову женщины, убитой накануне: подозреваемый взят под арест

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В Одессе нашли голову убитой женщины
В Одессе нашли голову убитой женщины / Фото из свободных сетей

Правоохранители нашли в пригороде Одессы, в одной из катакомб Лиманского района, пистолет и часть тела (голову) убитой 27 февраля местной предпринимательницы Анны Ергиевой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Напомним, 28 февраля стало известно, что в Одессе на улице Средней правоохранители нашли в квартире тело 29-летней женщины без головы.

"Поскольку фрагмент тела резонансного убийства сегодня найден, то уже можно официально обнародовать информацию", — написал он.

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Отмечается, что в настоящее время подозреваемый дает показания, но из-за тайны следствия их нельзя раскрывать.

"Впоследствии можно будет рассказать, как сотрудники уголовного розыска отрабатывали версии и мотивы совершения преступления, в результате чего круг подозреваемых сузился до одного человека, на которого сначала даже не обращали особого внимания. А дальше уже было дело техники — проверка алиби и вещественных доказательств, установление места пребывания убийцы, который оказался кухарем-"сушистом", — добавил Форостяк.

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Сегодня были найдены останки тела и оружие, которым, вероятно, было совершено преступление. В убийстве обоснованно подозревается 24-летний житель Одессы. Он был знаком Анной с детства,
— сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Он отметил, что во время обысков полицейские обнаружили у злоумышленника вещи и украшения жертвы, фрагменты камней со следами бурого цвета, два ножа по 24 и 28 сантиметров, 8 патронов 9-го калибра и другое.

"В настоящее время судом избрана мера пресечения — содержание под стражей в течение 60 суток, без права внесения залога", — добавил Головин.

Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Одессы Полиция арест
Источник: 24 Канал
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