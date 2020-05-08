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      В Одессе рухнул дом: жители думали, что землетрясение

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      Из-за обвала дома в Одессе эвакуировали 21 человека
      Из-за обвала дома в Одессе эвакуировали 21 человека / fakty.ua

      В жилом доме в центре Одессы обрушились два этажа. Спасатели эвакуировали всех жителей ночью, никто не пострадал.

      Инцидент произошел на улице Польский спуск. По данным ГСЧС, произошло разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где проживают люди в 7 квартирах.

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      Жители рассказали, что почти все уже спали, когда раздался страшный грохот и они почувствовали толчки.

      Сначала подумали: землетрясение, а уже потом увидели и поняли,
      – отметили эвакуированные жители дома.

      В ведомстве уточнили, что обвалился двухэтажный флигель, а дом находится в аварийном состоянии.

      Обвал будинку в Одесі
      В центре Одессы обвалилось крыло дома, где проживали люди / фото: fakty.ua

      В доме всего 8 квартир, в которых проживает 21 человек. Три человека, которые арендовали помещение, уехали в неизвестном направлении. Троих поселили в детском лагере "Мрия" КП "Одесгорэлектротранс", еще 15 – поехали к своим родственникам.

      Евакуювані мешканці
      Жителей эвакуировали / Фото: fakty.ua


      Из-за обвала никто не пострадал / Фото: fakty.ua


      Здание сейчас находится под охраной / Фото: fakty.ua

      В результате обвала пострадавших и жертв нет.

      Что известно о состоянии дома №9?
      С 1996 года флигель, где произошел обвал, имеет аварийный статус. Флигель – это боковая пристройка к главному зданию, то есть "крыло".

      Теперь департамент городского хозяйства заказал комплексную экспертизу. После этого будут определены дальнейшие действия.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости Одессы
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