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В Одессе стали чаще нападать на проукраинских активистов: детали инцидентов

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В Одессе участились факты нападений на местных проукраинских активистов. На этой неделе ранили лидера автомайдана Виталия Устименко. В мае напали на экс-руководителя Правого Сектора " Сергея Стерненко. А еще ранее фиксировали десятки случаев избиений, нападений и запугиваний остальных местных активистов. Жертвы утверждают, что таким образом местная власть пытается их запугать.

Сергей Стерненко – бывший лидер одесского Правого сектора, организатор многих акций протеста в городе. На его счету срывы концертов российских звезд в Одессе, борьба с наркоточками в городе и блокирования застройки Летнего театра в центре города. А в 2014 году активисты избили Нестора Шуфрича, когда он приезжал в Одессу. За последние три месяца на Сергея нападали четыре раза. После последнего покушения, он уже вторую неделю находится в больнице.

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"На подходе к подъезду меня встретили двое мужчин и начали наносить мне удары. Первый удар пришелся в лицо, дальше я начал отбиваться, получил ножевое ранение руки", – рассказал экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко

Сергій Стерненко після нападу
Сергей Стерненко после нападения

Обороняясь, Стерненко смертельно ранил одного из нападавших. Активист утверждает, что был вынужден защищать себя.

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"Все, кто должны нести ответственность – это второй нападающий, соучастник и заказчик, но пока что я не вижу чтобы следствие двигалось в том направлении, чтобы выявить кто был заказчиком. Если говорить о нападениях возле дома, то это нападение было третим, если говорить о критике вообще, то этот перечень неисчерпаем", – отметил Сергей Стерненко.

Во вторник, 5 июня, жертвой нападения стал еще один местный активист, лидер одесского Автомайдана Виталий Устименко. Он является членом Совета общественного контроля НАБУ. На него также напали двое с ножом.

Віталій Устименко після нападу
Виталий Устименко после нападения

"Двое напали, пытались попасть ножом в почки, но пробили мне ногу и бедро", – рассказал Виталий Устименко.

Еще одна жертва злоумышленников – одесская активистка, заместитель председателя городской организации партии "Народный Рух" Алина Радченко. 10 месяцев назад на нее напали посреди дня. Все закончилось ранами головы и сотрясением мозга. С тех пор женщина не выходит на улицу сама. Убеждена в том, что все эти покушения связаны. По ее мнению, в Одессе охотятся на людей, которые посмели выступить против власти.

На Аліну Радченко такої скоїли напад
На Алину Радченко также совершили нападение

"Эти люди медийно мощно выступают, являются истцами в судах против одесской мэрии, Труханова по коррупционным делам: зонинг, военный аэродром, Старосина площадь, военный аэродром", – подчеркнула активистка Алина Радченко.

Сергей Стерненко отмечает, что следствие резонансных нападений на общественных деятелей в Одессе не дает никаких результатов, никого не привлекают к ответственности. У Сергея есть основания считать, что в этой истории с нападениями может быть привлечен властный ресурс, потому что другого объяснения бездеятельности правоохранителей он не видит. В полиции же с выводами, как всегда не торопятся.

Эти нападения, например, на Устименко – следствие думает, что это нападение с целью провокации: выбирают известного активиста, чтобы спровоцировать какие-либо события. Что касается нападения на Стерненко, то это хоть и связано с его деятельностью, но это скорее связано с разборками с бывшими собратьями из правого сектора,
– резюмировал советник начальника Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Активисты убеждены, что это лишь предупреждение.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Сергей Стерненко Жертвы Новости Одессы
Источник: 24 канал
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