В Одессе уволили руководителей ДСНС после резонансного пожара в колледже

После трагического пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса таки уволили начальника Главного управления ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака. Вместе с ним уволили и одного из его заместителей – Михаила Вовка.

Об этом сообщила пресс служба ДСНС в Одессе в пятницу, 20 декабря.

К теме: Пожар в Одессе на Троицкой: в ДСНС отрицают, что хотели уничтожить документы

Указы об увольнении руководителей ДСНС Одессы датированы 19 декабря:

Генерал-майор службы гражданской защиты Виктора Федорчака освобожден от должности и уволен в запас ВСУ.

Заместитель начальника по предупреждению чрезвычайных ситуаций Михаил Вовк освобожден от должности.

20 декабря на должность начальника регионального управления ДСНС назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.

Ранее Шулюк был первым заместителем Федорчака, а после отстранения последнего исполнял обязанности начальника управления.

Заметим, что в сообщении о кадровых увольнения не идет речь об их причине.



Однако, в УНИАН убеждают: представитель управления ДСНС сообщил, что оба увольнения связаны с пожаром в колледже, из-за которого погибло много людей.

Пожар в Одессе на Троицкой: главное

Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря около 10 утра.

Огонь охватил почти 4000 квадратных метров, людей эвакуировали, однако – не всех.

Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли повлечь электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).

Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).