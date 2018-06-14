21:43
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, сегодня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Одессе задержали группу фальшивомонетчиков: видео спецоперации правоохранителей

64 Читати новину українською
В Одессе задержали группу фальшивомонетчиков
В Одессе задержали группу фальшивомонетчиков / Фото пресс-службы Нацполиции

В Одессе задержали преступную группу, которая занималась приобретением, хранением, перевозкой и сбытом поддельной валюты. Группа состояла из пяти человек. Спецоперация по их задержанию состоялась 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Недетские подарки: в Одесской области школьница раздавала одноклассникам патроны

"Злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, которая составляла 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты. В состав группы входило пять человек, трое из которых – граждане одного из государств Кавказского региона. При этом организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах ограничения свободы", – рассказали подробности в полиции.

Задержание группы произошло во время попытки злоумышленников продать очередной "транш" поддельных средств в размере 9 тысяч евро.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео задержания в Одессе группы фальшивомонетчиков

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Деньги Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук