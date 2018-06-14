В Одессе задержали группу фальшивомонетчиков: видео спецоперации правоохранителей

В Одессе задержали преступную группу, которая занималась приобретением, хранением, перевозкой и сбытом поддельной валюты. Группа состояла из пяти человек. Спецоперация по их задержанию состоялась 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, которая составляла 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты. В состав группы входило пять человек, трое из которых – граждане одного из государств Кавказского региона. При этом организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах ограничения свободы", – рассказали подробности в полиции.

Задержание группы произошло во время попытки злоумышленников продать очередной "транш" поддельных средств в размере 9 тысяч евро.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео задержания в Одессе группы фальшивомонетчиков