В Одессе задержали группу фальшивомонетчиков: видео спецоперации правоохранителей
В Одессе задержали преступную группу, которая занималась приобретением, хранением, перевозкой и сбытом поддельной валюты. Группа состояла из пяти человек. Спецоперация по их задержанию состоялась 14 июня.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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"Злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, которая составляла 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты. В состав группы входило пять человек, трое из которых – граждане одного из государств Кавказского региона. При этом организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах ограничения свободы", – рассказали подробности в полиции.
Задержание группы произошло во время попытки злоумышленников продать очередной "транш" поддельных средств в размере 9 тысяч евро.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Видео задержания в Одессе группы фальшивомонетчиков