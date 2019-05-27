В Одессе заключенные подняли бунт, на территории колонии – пожар: фото, видео
В Одессе в Южной исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных. На территории колонии начался пожар. Информацию о побеге заключенных опровергли.
Местное издание "Думская" пишет, по предварительным данным, заключенные начали бунт в колонии из-за плохого качества пищи.
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Что происходит в Одессе возле колонии: прямая трансляция
Ранее сообщалось, что из колонии сбежали 15 заключенных, часть из них поймали. Однако, информация оказалась ложной. На самом деле правоохранители поймали не беглецов и нескольких сочувствующих, которые пришли в колонию поддержать заключенных.
Задержание возле Одесской колонии
Полиция схватила нескольких мужчин возле Одесской колонии: видео
На территории колонии произошел пожар, видны столбы дыма. Сейчас вокруг здания выстроились десяток пожарных машин.
Пожар возле Одесской колонии
Есть несколько очагов возгорания на территории исправительной колонии и пожарные ликвидируют пожар с безопасного расстояния,
– сказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
По предварительным данным, сгорел автомобиль.
Советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что есть четверо пострадавших, которым оказана медицинская помощь.
В колонию также стянули военных Нацгвардии и спецназ. Сейчас Люстдорфская дорога перекрыта. На месте много журналистов и активистов.
Полиция возле Одесской колонии
Возле колонии собралось несколько десятков человек. Среди них – родные и знакомые заключенных.
Экс-руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький рассказал, что беспорядки в Одесской колонии продолжаются несколько дней.
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