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      В Одессе заключенные подняли бунт, на территории колонии – пожар: фото, видео

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      В Одессе из-за бунта заключенных, горит колония
      В Одессе из-за бунта заключенных, горит колония / https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-ispravitelnoy-kolonii-vspyhnuli-bespo-099054/

      В Одессе в Южной исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных. На территории колонии начался пожар. Информацию о побеге заключенных опровергли.

      Местное издание "Думская" пишет, по предварительным данным, заключенные начали бунт в колонии из-за плохого качества пищи.

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      Ранее сообщалось, что из колонии сбежали 15 заключенных, часть из них поймали. Однако, информация оказалась ложной. На самом деле правоохранители поймали не беглецов и нескольких сочувствующих, которые пришли в колонию поддержать заключенных.

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      На территории колонии произошел пожар, видны столбы дыма. Сейчас вокруг здания выстроились десяток пожарных машин.

      Есть несколько очагов возгорания на территории исправительной колонии и пожарные ликвидируют пожар с безопасного расстояния,
      – сказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

      По предварительным данным, сгорел автомобиль.

      Советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что есть четверо пострадавших, которым оказана медицинская помощь.

      В колонию также стянули военных Нацгвардии и спецназ. Сейчас Люстдорфская дорога перекрыта. На месте много журналистов и активистов.


      Полиция возле Одесской колонии

      Возле колонии собралось несколько десятков человек. Среди них – родные и знакомые заключенных.

      Экс-руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький рассказал, что беспорядки в Одесской колонии продолжаются несколько дней.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Криминальные новости Пожар
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