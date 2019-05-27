В Одессе заключенные подняли бунт, на территории колонии – пожар: фото, видео

В Одессе в Южной исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных. На территории колонии начался пожар. Информацию о побеге заключенных опровергли.

Местное издание "Думская" пишет, по предварительным данным, заключенные начали бунт в колонии из-за плохого качества пищи.

Читайте также: В Киеве вооруженные фейковые полицейские похитили предпринимателя: злоумышленников задержали

Что происходит в Одессе возле колонии: прямая трансляция

Ранее сообщалось, что из колонии сбежали 15 заключенных, часть из них поймали. Однако, информация оказалась ложной. На самом деле правоохранители поймали не беглецов и нескольких сочувствующих, которые пришли в колонию поддержать заключенных.



Задержание возле Одесской колонии Задержание возле Одесской колонии

Полиция схватила нескольких мужчин возле Одесской колонии: видео

На территории колонии произошел пожар, видны столбы дыма. Сейчас вокруг здания выстроились десяток пожарных машин.



Пожар возле Одесской колонии Пожар возле Одесской колонии

Есть несколько очагов возгорания на территории исправительной колонии и пожарные ликвидируют пожар с безопасного расстояния,

– сказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

По предварительным данным, сгорел автомобиль.

Советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что есть четверо пострадавших, которым оказана медицинская помощь.

В колонию также стянули военных Нацгвардии и спецназ. Сейчас Люстдорфская дорога перекрыта. На месте много журналистов и активистов.



Полиция возле Одесской колонии

Возле колонии собралось несколько десятков человек. Среди них – родные и знакомые заключенных.

Экс-руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький рассказал, что беспорядки в Одесской колонии продолжаются несколько дней.

Новость обновляется ...