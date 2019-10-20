В Одессе "заминировали" железнодорожный мост: на месте работают взрывотехники

В субботу, 19 октября, неизвестные сообщили в полицию Одессы о минировании железнодорожного моста Корнюшин в Малиновском районе Одессы. Правоохранители проверяют информацию о заминировании.

Нацполиция Одесской области сообщила, что неизвестные в 18:15 проинформировали правоохранителей о том, что мост, расположенный по улице Степная 6-А, заминирован.

Интересно: В Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало норму в 500 раз

На место сразу же отправили правоохранителей, следственно-оперативную группу, взрывотехников, кинологов и спасателей.

Пока неизвестно, действительно ли произошло минирование моста, или все же сообщение оказалось фейком.

Кстати, в Министерстве внутренних дел решили изменить подход к реагированию на ложные сообщения о заминировании, а также усилить ответственность за них. Теперь с фейковых весть преступнику может грозить уже более 6 лет за решеткой.

Важно! Массовые псевдоминування в Украине: какие последствия ложных сообщений

Сколько объектов в Украине "минировали" от начала 2019?Только с января по июнь 2019 в полицию поступило 1079 сообщений о заминировании различных объектов.



С начала года уже открыли 567 уголовных производств, 69 лицам было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.