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      В Одессе "заминировали" железнодорожный мост: на месте работают взрывотехники

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / 24 Канал

      В субботу, 19 октября, неизвестные сообщили в полицию Одессы о минировании железнодорожного моста Корнюшин в Малиновском районе Одессы. Правоохранители проверяют информацию о заминировании.

      Нацполиция Одесской области сообщила, что неизвестные в 18:15 проинформировали правоохранителей о том, что мост, расположенный по улице Степная 6-А, заминирован.

      Интересно: В Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало норму в 500 раз

      На место сразу же отправили правоохранителей, следственно-оперативную группу, взрывотехников, кинологов и спасателей.

      Пока неизвестно, действительно ли произошло минирование моста, или все же сообщение оказалось фейком.

      Кстати, в Министерстве внутренних дел решили изменить подход к реагированию на ложные сообщения о заминировании, а также усилить ответственность за них. Теперь с фейковых весть преступнику может грозить уже более 6 лет за решеткой.

      Важно! Массовые псевдоминування в Украине: какие последствия ложных сообщений

      Сколько объектов в Украине "минировали" от начала 2019?Только с января по июнь 2019 в полицию поступило 1079 сообщений о заминировании различных объектов.

      С начала года уже открыли 567 уголовных производств, 69 лицам было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Одессы Полиция Фейковые заминирования Новости Украины
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