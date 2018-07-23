В Одесской области многодетная семья отравилась грибами: умерли мама и сын
В Одесской области многодетная семья отравилась бледными поганками. У мамы, отца и их пятерых детей начались явные признаки отравления после употребления грибов.
К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться дома, передает "7 телеканал".
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Отмечается, что шестой ребенок (6-летняя девочка) – единственная не ела грибов. Она здорова.
Инцидент произошел в селе Ясенево Второе Любашевского района.
20 июля родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.
23 июля стали известно, что в Одессе умерла мать семьи, Олеся. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также в Киеве умер ее 11-летний сын. В столице осталось еще два ребенка в тяжелом состоянии.