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      В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю девочку

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      14-летнюю пропавшую девушку нашли мертвой в лесополосе в Одесской области
      14-летнюю пропавшую девушку нашли мертвой в лесополосе в Одесской области / npu.gov.ua

      Пропавшую 2 ноября 14-летнюю девочку нашли мертвой в лесополосе на территории Лиманского района Одесской области. На ее теле были признаки того, что смерть девочки была насильственной.

      О том, что дочь пошла с друзьями гулять и к вечеру не вернулась домой, сообщила в полицию мать девушки. На ее поиски был ориентирован весь личный состав полиции, сообщили правоохранители.

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      Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения девушки. Они также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера. Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним их же компании. Не дождавшись возвращения девушки и парня, остальные друзья разъехалась по домам.

      Девушку искали всю ночь, а утром 3 ноября нашли мертвой в лесополосе.

      Полицейские уже установили личность парня, с которым девушка ушла от компании, и ищет его. Правоохранители будут расследовать дело как умышленное убийство.

      Одещина знайшли мертвою 14-річну дівчинку
      Место, где полиция нашла мертвой 14-летнюю девочку в Одесской области

      blog_ava
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      Теги: Новости Одессы Расследования Жертвы Криминал Криминальные новости Новости Украины
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