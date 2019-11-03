В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю девочку

Пропавшую 2 ноября 14-летнюю девочку нашли мертвой в лесополосе на территории Лиманского района Одесской области. На ее теле были признаки того, что смерть девочки была насильственной.

О том, что дочь пошла с друзьями гулять и к вечеру не вернулась домой, сообщила в полицию мать девушки. На ее поиски был ориентирован весь личный состав полиции, сообщили правоохранители.

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Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения девушки. Они также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера. Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним их же компании. Не дождавшись возвращения девушки и парня, остальные друзья разъехалась по домам.

Девушку искали всю ночь, а утром 3 ноября нашли мертвой в лесополосе.

Полицейские уже установили личность парня, с которым девушка ушла от компании, и ищет его. Правоохранители будут расследовать дело как умышленное убийство.



Место, где полиция нашла мертвой 14-летнюю девочку в Одесской области