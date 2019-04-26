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      В Одесской области в квартире взорвалась граната

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      В многоэтажке в Измаиле прогремел взрыв вечером 25 апреля. На место прибыли правоохранители и взрывотехники, которые установили, что разорвалась граната Ф-1.

      От взрыва пострадал 57-летний владелец квартиры.

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      С травмами и в состоянии алкогольного опьянения его госпитализировали.

      ізмаїлвибух гранати
      Взрыв гранаты в Измаиле

      Сейчас правоохранители устанавливают происхождение взрывчатки. На месте происшествия изъяли осколки, фрагменты и части гранаты.

      Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв. Было установлено, что источником взрыва стала граната Ф-1. По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство,
      – отметила пресс-секретарь Полиции Одесской Любовь Гордиевская.

      граната одеса ізмаїл
      Взрыв гранаты в Измаиле

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Измаил Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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