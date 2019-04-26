В Одесской области в квартире взорвалась граната
В многоэтажке в Измаиле прогремел взрыв вечером 25 апреля. На место прибыли правоохранители и взрывотехники, которые установили, что разорвалась граната Ф-1.
От взрыва пострадал 57-летний владелец квартиры.
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С травмами и в состоянии алкогольного опьянения его госпитализировали.
Взрыв гранаты в Измаиле
Сейчас правоохранители устанавливают происхождение взрывчатки. На месте происшествия изъяли осколки, фрагменты и части гранаты.
Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв. Было установлено, что источником взрыва стала граната Ф-1. По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство,
– отметила пресс-секретарь Полиции Одесской Любовь Гордиевская.
Взрыв гранаты в Измаиле