В Одесской области вспыхнул скандал из-за детской площадки на могилах

В селе Большой Фонтан Одесской области значительный резонанс получило появление новой детской площадки, которую построили почти на могилах. Так, всего за несколько метров от качели, горки и турника размещены кресты, обозначающие захоронения.

Соответствующее фотодоказательство в Facebook-сообществе "Живой Подольск" опубликовал Дмитрий Андриященко. Это сообщение в социальной сети вызвало бурную реакцию интернет-юзеров, которые принялись активно обсуждать произошедшее. Часть людей критически высказались о таком инфраструктурном ходе, а часть на нашли в такой детской площадке ничего особенного. Читайте также: Скандал на Киевщине: школу без крыши топило дважды из-за недобросовестного подрядчика

Детская площадка в Одесской области

Обсуждение в сети новой детской площадки возле могил в Одесской области