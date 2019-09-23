В Польше из-за национальности жестоко избили студента из Украины

В польском городке Жоры группа из 5 человек жестоко избила 19-летнего студента из Украины. Мужчины сначала спросили у парня о гражданстве, а когда тот сказал, что он из Украины, то на него напали.

Инцидент произошел в субботний вечер, 21 сентября, а местные правоохранители уже ищут нападавших, сообщили в полиция города Жоры.

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Нападавшие били и пинали украинца даже тогда, когда тот уже потерял сознание и лежал на земли. Когда студент пришел в себя, мужчины сразу же скрылись с места преступления.

Окровавленного юношу нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь. Парня доставили в местную больницу с многочисленными гематомами на лице и теле.



Все лицо и тело пострадавшего покрыто гематомами

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