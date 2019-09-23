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      В Польше из-за национальности жестоко избили студента из Украины

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      В Польше группа из 5 человек жестоко избила украинца
      В Польше группа из 5 человек жестоко избила украинца / pmg.ua

      В польском городке Жоры группа из 5 человек жестоко избила 19-летнего студента из Украины. Мужчины сначала спросили у парня о гражданстве, а когда тот сказал, что он из Украины, то на него напали.

      Инцидент произошел в субботний вечер, 21 сентября, а местные правоохранители уже ищут нападавших, сообщили в полиция города Жоры.

      К слову: В Варшаве подожгли дом украинском и расписали стены оскорбительными лозунгами: фото

      Нападавшие били и пинали украинца даже тогда, когда тот уже потерял сознание и лежал на земли. Когда студент пришел в себя, мужчины сразу же скрылись с места преступления.

      Окровавленного юношу нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь. Парня доставили в местную больницу с многочисленными гематомами на лице и теле.

      у Польщі побили українця
      Все лицо и тело пострадавшего покрыто гематомами

      Польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4 тысяч злотых за помощь в поимке преступников.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Расизм Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 канал
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