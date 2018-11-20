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      В Украине построят новый аэропорт: известно, где и когда он появится

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      В Украине впервые построят новый современный аэропорт
      В Украине впервые построят новый современный аэропорт / 24 канал

      Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал в 2019 году начало строительства первого нового аэропорта.

      Об этом он сообщил в своем Facebook.

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      Омелян отметил, что это будет первый новый аэродром, который построят в Украине. Он должно появиться в поселке Соленом Днепропетровской области – примерно посередине между Днепром и Запорожьем.

      Первый транш на строительство нового аэропорта составит 200 миллионов гривен, и жители Приднепровья смогут рассчитывать на суперсовременный аэродром уже примерно через два года.

      Это правильное стратегическое решение для страны – построить новые воздушные ворота для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старое, ведя перманентную борьбу за открытое небо!
      - убежден Омелян.

      За соответствующее решение должны проголосовать народные депутаты в парламенте.

      К слову, столичный аэропорт "Борисполь" попал в лидеры мирового антирейтинга по качеству обслуживания.

      Теги: Новости Украины авиация Новости недвижимости Новости Днепра Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Строительство
      Источник: 24 канал
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