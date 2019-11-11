В Украине выросла цена на газ

Нафтогаз повысил цену на газ для населения Украины в ноябре: новая стоимость составит 4 тысячи 899 гривен за тысячу кубометров. Это на 627 гривен больше, чем было в октябре.

При этом в Нафтогазе отметили, что цена на газ в 4 тысячи 899 гривен является самой низкой с 2016 года ценой для населения в ноябре.

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В то же время в компании отметили, что потребители, которые воспользовались предложением от Нафтогаза "Газовый запас" (4 тысячи 874 гривны за тысячу кубометров), сэкономят свои деньги при оплате за газ в ноябре. Если же потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем газа, остаток денег вернется ему на счет в полном объеме.

Что известно о программе "Газовый запас"?

Это программа Нафтогаза, которая действовала с 23 августа до 25 сентября 2019 года в рамках акции "Твоя энергонезависимость". Услуга позволяла приобрести заранее необходимые объемы газа по летней, низкой, цене для использования его в течение отопительного сезона. Так, можно было закупить до 25 тысяч кубометров газа стоимостью 4 тысячи 874 гривны за тысячу кубометров.