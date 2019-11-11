22:25
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      В Украине выросла цена на газ

      589 Читати новину українською
      В Украине выросла цена на газ в ноябре
      В Украине выросла цена на газ в ноябре / 24 канал

      Нафтогаз повысил цену на газ для населения Украины в ноябре: новая стоимость составит 4 тысячи 899 гривен за тысячу кубометров. Это на 627 гривен больше, чем было в октябре.

      При этом в Нафтогазе отметили, что цена на газ в 4 тысячи 899 гривен является самой низкой с 2016 года ценой для населения в ноябре.

      Читайте также: У должников за коммуслуги смогут арестовать имущество и ограничить выезд за границу: что делать

      В то же время в компании отметили, что потребители, которые воспользовались предложением от Нафтогаза "Газовый запас" (4 тысячи 874 гривны за тысячу кубометров), сэкономят свои деньги при оплате за газ в ноябре. Если же потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем газа, остаток денег вернется ему на счет в полном объеме.

      Что известно о программе "Газовый запас"?

      Это программа Нафтогаза, которая действовала с 23 августа до 25 сентября 2019 года в рамках акции "Твоя энергонезависимость". Услуга позволяла приобрести заранее необходимые объемы газа по летней, низкой, цене для использования его в течение отопительного сезона. Так, можно было закупить до 25 тысяч кубометров газа стоимостью 4 тысячи 874 гривны за тысячу кубометров.

      blog_ava
      Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти
      сегодня
      1361
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Нафтогаз Газ Коммунальные услуги Тарифы на газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли
      сегодня , 22:20 Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли
      Ірина Вихрущ 11
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      сегодня , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 356
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сегодня , 21:46 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 1934
      Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      сегодня , 19:23 Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      Ірина Поліщук 124
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня , 18:00 Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      Сергій Фурса 1062
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук