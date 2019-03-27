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      Ольга Черненко

      В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"

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      На что надеются в "ЛНР" после президентских выборов в Украине
      На что надеются в "ЛНР" после президентских выборов в Украине / Громадське телебачення

      Предстоящие выборы в Украине каким-то странным резонансом породили даже не слухи, а какую-то их причудливую имитацию в "ЛНР". Как бывает с природными катаклизмами – где-то происходит шторм, а где-то слышны его отголоски.

      В "республике" накануне выборов в Украине стали активно говорить о выдаче российских паспортов с 1 апреля. Причем об этом говорят буквально везде и как-то слишком серьезно. Воображение рисует, что их будут выдавать прямо на улицах всем встречными прямо в руки с тем, чтобы фотографии аккуратно вклеили дома сами. Иначе как можно еще понимать этот слух?

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      Этот сразу же породило массу дискуссий – какой ценности будут эти российские паспорта? Если той, что в Крыму, то нужны ли они? И что значат российские паспорта без признания нас и без российских пенсий и зарплат? И вообще вопросов очень много – что важнее для всех: паспорта, пенсии, признание нас или все вместе? Но именно предстоящие выборы в Украине породили целую волну этих разговоров. Кто-то говорит, что будет уже хотя бы как в Крыму, а им вторят в ответ, а нужно ли вам также? Имея в виду, что сами крымчане не очень-то довольны всем происходящим с ними.

      И еще один забавный слух – нас признают после выборов в Украине. Типа того, что независимо, кто придет к власти, но будет или война, или нас просто признают. Причем чуть ли не на следующий день. Так вот легко и просто, чего не происходило все 5 предыдущих лет, изменят одни выборы. Вы верите в это?

      Еще момент – ходят слухи, что на день выборов закроют мост на Станицу. То ли, чтобы не сбежали голосовать из "республики", то ли в целях ремонта. Но люди усиленно подтягивают свои дела. Кто-то ускорил свое перемещение в Станицу до выборов, выписавшись для этого из больницы, встав из-под капельниц, а кто-то опасается перемен после украинских выборов. И все перемещаются через этот мост – местную дорогу жизни. Тысячи тысяч. С палками для скандинавской ходьбы, тросточками, костылями, на инвалидных колясках, грузовых тачках…

      Никого особенно не волнует, кто может победить. Об этом даже не говорят. Не актуально. Разве может быть лучше? А как лучше? И как эти выборы коснутся именно нас? Об этом отчего-то не говорят совсем – тема, видимо, слишком уж абстрактна.

      Но при всем нашем безразличии, всех бюджетников сгоняют на митинг. Именно 31 марта. С утра шествовать колоннами по центральным улицам. Под роспись быть – непременно. Можно быть уверенным, что мы увидимся там с друзьями, потому что встречаемся именно там всегда, когда нас заставляют идти. Не ясно, против чего или за что мы пойдем в этот раз. Вроде, за "русскую донбасскую весну", которая почему-то начинается в день украинских выборов и будет сопровождаться песнями групп "Корни" и "Город 312" на театральной площади. Наш, так сказать, ответ Чемберлену. У вас выборы – а у нас здесь добровольное многотысячное шествие и гулянка после. У кого яйца круче и музыка громче.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Публикации Новости политики Новости Луганска
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