В Залив на вертолете: в Украине хотят запустить новый вид транспорта

На Одесщине планируют запустить специальные рейсы пассажирских вертолетов, которые будут летать из областных центров в девять городов Украины. Это может значительно сократить время путешествия для туристов.

Инициаторами нововведения выступают Одесская облгосадминистрация и компания "Международная транспортная сервисная группа ТВС".

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Регулярные рейсы будут осуществлять в Киев, Винницу, Черкассы. Вертолеты будут курсировать также к некоторым украинским курортам: заливы (Каролино-Бугаз), Буковели и Трускавца.

Всего планируют построить и оборудовать 9 вертолетных портов.

Так, дорога в Затоку из Киева продлится 2 часа, из Винницы - 1 час 25 минут, а из Черкасс - полтора часа.

Перевозить пассажиров будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест. Они оборудованы всем необходимым: туалетной комнатой, буфетом, отделением для багажа, полочками для ручной клади.

Такой современный авиационный транспорт поспособствует развитию туризма в Одесской области и предоставит новые рабочие места для населения.