19:44
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Залив на вертолете: в Украине хотят запустить новый вид транспорта

      4 Читати новину українською
      В Украине планируют запустить пассажирские вертолеты
      В Украине планируют запустить пассажирские вертолеты / dumielauxepices.ne

      На Одесщине планируют запустить специальные рейсы пассажирских вертолетов, которые будут летать из областных центров в девять городов Украины. Это может значительно сократить время путешествия для туристов.

      Инициаторами нововведения выступают Одесская облгосадминистрация и компания "Международная транспортная сервисная группа ТВС".

      Читайте также: Туман парализовал аэропорт "Киев": задерживаются многие рейсы

      Регулярные рейсы будут осуществлять в Киев, Винницу, Черкассы. Вертолеты будут курсировать также к некоторым украинским курортам: заливы (Каролино-Бугаз), Буковели и Трускавца.

      Всего планируют построить и оборудовать 9 вертолетных портов.

      Так, дорога в Затоку из Киева продлится 2 часа, из Винницы - 1 час 25 минут, а из Черкасс - полтора часа.

      Перевозить пассажиров будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест. Они оборудованы всем необходимым: туалетной комнатой, буфетом, отделением для багажа, полочками для ручной клади.

      Такой современный авиационный транспорт поспособствует развитию туризма в Одесской области и предоставит новые рабочие места для населения.

      Теги: авиация Путешествия Транспорт Новости Одессы Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      сегодня , 19:02 Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      Ірина Поліщук 55
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня , 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      Олександр Бевза 156
      Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      сегодня , 17:30 Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном
      Євгенія Мазур 183
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сегодня , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 523
      Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      сегодня , 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
      Марія Ягодка 47
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      "Против всех": журналистка интересно объяснила позицию Зеленского
       10 января , 13:59
      Главные новости футбола 13 ноября: Реал официально назначил нового тренера, сборная Украины готовится к Словакии
       14 ноября 2018 , 07:00
      А какой вы пешеход: видеотест
       28 декабря 2018 , 13:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук