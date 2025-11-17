На шахте "Ингульская" нашли тело одного из пропавших горняков: продолжаются поиски второго

На шахте "Ингульская" в Кировоградской области спасатели обнаружили тело одного из двух работников, которые исчезли после несчастного случая 11 ноября. Там погиб электрослесарь Вадим Жих.

Поиски второго горняка продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича и Министерство энергетики Украины.

Смотрите также На шахте "Ингульская" в Кировоградской области – чрезвычайная ситуация: спасатели ищут 2 человек

Что известно о погибшем на шахте?

Авария на шахте "Ингульская" ГП "ВостГОК", что на Кировоградщине, произошла 11 ноября. Тогда в результате чрезвычайной ситуации пропала связь с двумя горняками.

В понедельник, 17 ноября, стало известно, что было найдено тело одного из работников. По данным Минэнерго, погибшим оказался электрослесарь Вадим Жих 1980 года рождения. Его тело уже подняли на поверхность.

Глава ОВА и ведомство выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства аварии расследует комиссия, созданная Государственной службой по вопросам труда.

Соответствующие службы продолжают поиски второго пропавшего.

Авария на шахте: что известно?