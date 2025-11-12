Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины и Кировоградскую ОВА.

Что известно об аварии на шахте "Ингульская"?

В Минэнерго отметили, что на аварийном участке шахте "Ингульская" находились четыре работника ЧП "Свитекс". Двое работников самостоятельно вышли из зоны аварии, судьба еще двух работников по состоянию на 14:00 мин 12 ноября остается неизвестной.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств ГСЧС и шахты "Ингульская" ГП "ВостГОК",

– идется в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что, соответствии с трудовым законодательством, для расследования аварии будет создана соответствующая комиссия.

В Кировоградской ОВА добавили, что аварию вызвала утечка пульпы, заполнившей два горизонта шахты. По словам директора Ингульской шахты Евгения Хворостовского, мужчины, которых ищут под землей, – работники подрядной организации из Кривого Рога.

Горноспасательный отряд сейчас проводит выкапывание воды. Также продолжается контроль воздуха на содержание газа.