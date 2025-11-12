Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Кіровоградську ОВА.

Що відомо про аварію на шахті "Інгульська"?

В Міненерго зазначили, що на аварійній дільниці шахті "Інгульська" перебували чотири працівники ПП "Світекс". Двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох працівників станом на 14:00 хв 12 листопада залишається невідомою.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти "Інгульська" ДП "СхідГЗК",

– йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві підкреслили, що, відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія.

У Кіровоградській ОВА додали, що аварію спричинив виток пульпи, що заповнила два горизонти шахти. За словами директора Інгульської шахти Євгена Хворостовського, чоловіки, яких шукають під землею, – працівники підрядної організації з Кривого Рогу.

Гірничорятувальний загін наразі проводить випомпування води. Також триває контроль повітря на вміст газу.