Поиски второго горняка продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича и Министерство энергетики Украины.

Что известно о погибшем на шахте?

Авария на шахте "Ингульская" ГП "ВостГОК", что на Кировоградщине, произошла 11 ноября. Тогда в результате чрезвычайной ситуации пропала связь с двумя горняками.

В понедельник, 17 ноября, стало известно, что было найдено тело одного из работников. По данным Минэнерго, погибшим оказался электрослесарь Вадим Жих 1980 года рождения. Его тело уже подняли на поверхность.

Глава ОВА и ведомство выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства аварии расследует комиссия, созданная Государственной службой по вопросам труда.

Соответствующие службы продолжают поиски второго пропавшего.

