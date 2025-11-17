Поиски второго горняка продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича и Министерство энергетики Украины.
Смотрите также На шахте "Ингульская" в Кировоградской области – чрезвычайная ситуация: спасатели ищут 2 человек
Что известно о погибшем на шахте?
Авария на шахте "Ингульская" ГП "ВостГОК", что на Кировоградщине, произошла 11 ноября. Тогда в результате чрезвычайной ситуации пропала связь с двумя горняками.
В понедельник, 17 ноября, стало известно, что было найдено тело одного из работников. По данным Минэнерго, погибшим оказался электрослесарь Вадим Жих 1980 года рождения. Его тело уже подняли на поверхность.
Глава ОВА и ведомство выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства аварии расследует комиссия, созданная Государственной службой по вопросам труда.
Соответствующие службы продолжают поиски второго пропавшего.
Авария на шахте: что известно?
В Минэнерго 11 ноября сообщили, что на аварийном участке шахты "Ингульская" работали четверо горняков. После аварии двое выбрались самостоятельно, а еще двоих – начали искать.
В Кировоградской ОГА уточнили, что причиной инцидента стала утечка пульпы, которая затопила два горизонта шахты.
В аварийно-поисковых работах участвует ГСЧС, а ранее горноспасательный отряд откачивал воду.