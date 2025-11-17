Укр Рус
17 листопада, 17:21
2

На шахті "Інгульська" знайшли тіло одного зі зниклих гірників: тривають пошуки другого

Дарія Черниш
Основні тези
  • На шахті "Інгульська" знайшли тіло електрослюсаря Вадима Жиха, одного з двох зниклих гірників після аварії 11 листопада.
  • Пошуки другого зниклого гірника тривають, а комісія розслідує обставини аварії.

На шахті "Інгульська" у Кіровоградській області рятувальники виявили тіло одного з двох працівників, які зникли після нещасного випадку 11 листопада. Там загинув електрослюсар Вадим Жих.

Пошуки другого гірника тривають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та Міністерство енергетики України.

Що відомо про загиблого на шахті?

Аварія на шахті "Інгульська" ДП "СхідГЗК", що на Кіровоградщині, сталася 11 листопада. Тоді внаслідок надзвичайної ситуації зник зв'язок із двома гірниками. 

У понеділок, 17 листопада, стало відомо, що було знайдено тіло одного з працівників. За даними Міненерго, загиблим виявився електрослюсар Вадим Жих 1980 року народження. Його тіло вже підняли на поверхню.

Очільник ОВА та відомство висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Обставини аварії розслідує комісія, створена Державною службою з питань праці.

Відповідні служби продовжують пошуки другого зниклого.

Аварія на шахті: що відомо?

  • У Міненерго 11 листопада повідомили, що на аварійній ділянці шахти "Інгульська" працювали четверо гірників. Після аварії двоє вибралися самостійно, а ще двох – почали шукати. 

  • У Кіровоградській ОВА уточнили, що причиною інциденту став витік пульпи, яка затопила два горизонти шахти. 

  • В аварійно-пошукових роботах бере участь ДСНС, а раніше гірничорятувальний загін відкачував воду.