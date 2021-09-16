21 год без Гонгадзе: как убили украинского журналиста и что известно о заказчиках

16 сентября 2000 года похитили украинского журналиста Георгия Гонгадзе. 2 ноября его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу. Исполнителей преступления наказали, однако заказчиков правоохранители не нашли и 21 год спустя. На деле Гонгадзе спекулировали президенты, руководители Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Украины, однако когда в нем уже окончательно поставят точку?

В этом разбирались с Валентиной Теличенко, правозащитницей и представительницей жены убитого журналиста Мирославы Гонгадзе. Как расследуют дело в отношении заказчиков убийства и какова роль мирового сообщества в этом процессе – читайте далее.

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Как убили Георгия Гонгадзе

17 сентября 2000 года украинского журналиста Георгия Гонгадзе убили сотрудники милиции Алексей Пукач, Николай Протасов, Валерий Костенко и Александр Попович после похищения днем ранее.

после похищения днем ранее. Это случилось в лесу возле села Сухолесы в Киевской области. Убийцы отнесли журналиста в выкопанную яму и положили лицом вниз. Пукач запихнул в рот Гонгадзе платок и руками сдавливал его горло и шею, а Протасов держал Георгия за плечи.

Пукач запихнул в рот Гонгадзе платок и руками сдавливал его горло и шею, а Протасов держал Георгия за плечи. Чуть позже Попович вытащил из брюк Гонгадзе ремень и передал его Пукачу. Последний накинул его на шею Гонгадзе, уперся коленями в область груди и начал затягивать. Далее Попович нанес несколько ударов в живот, чтобы заставить журналиста выдохнуть воздух.

чтобы заставить журналиста выдохнуть воздух. Вследствие сдавливания шеи петлей из ремня, Гонгадзе сломали кадык. У журналиста начались конвульсии. Протасов и Костенко держали Гонгадзе за ноги до самой смерти. Затем они облили тело бензином и подожгли, а после забросали яму с телом землей и замаскировали травой.

У журналиста начались конвульсии. Протасов и Костенко держали Гонгадзе за ноги до самой смерти. Затем они а после забросали яму с телом землей и замаскировали травой. В октябре 2000 года Пукач выкопал тело журналиста и отвез в Таращанский лес (в 15 километрах от места убийства), где с помощью топора отсоединил голову, а затем закопал ее и тело отдельно.

В поисках заказчиков убийства

Валентина Теличенко представляет Мирославу Гонгадзе в судебных инстанциях с сентября 2000 года / Фото из фейсбука Валентины Теличенко

2 июля 2021 года Верховный Суд утвердил пожизненное заключение за убийство медийщика для экс-чиновника МВД Алексея Пукача. Согласно закону, его защита еще может подать жалобу на вынесенный приговор в Европейский суд по правам человека. Однако госпожа Теличенко уверена, что ее не удовлетворят.

Верховный Суд утвердил пожизненное заключение для исполнителя. Но я не вижу, чтобы следствие двигалось хоть немного в поисках заказчиков. При действующей власти никаких изменений нет. У нас серьезные проблемы с правоохранительной системой,

– отметила правозащитница.

Уже не первый год к делу Гонгадзе приковано много внимания общественности, журналистов, мирового сообщества. Например, 3 июля 2021 года посольство США призвало генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обеспечить полное расследование убийства журналиста. В то же время представительница Мирославы Гонгадзе не видит каких-то сдвигов.

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В 2019 году на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что "не знает, на какой стадии сейчас это дело". Гарант добавил, что для него приоритетнее сегодня вопрос "прекращения войны". Госпожу Теличенко возмущают подобные заявления. По ее мнению, "нельзя противопоставлять войну и расследование убийства".

Если у нас в стране идет война, то это не освобождает правоохранителей от работы,

– подчеркнула она.

Правозащитница добавила, что безнаказанность приводит к новым преступлениям. Из наиболее резонансных – убийство журналиста Павла Шеремета и активистки Екатерины Гандзюк.



2 июля 2021 года Верховный Суд утвердил пожизненное заключение за убийство Гонгадзе для экс-чиновника МВД Алексея Пукача / Фото AFP

Политические спекуляции на деле Гонгадзе

Мне не нравится, когда говорят, что за 21 год ничего не изменилось. Но мы до сих пор не знаем имена заказчиков. Журналисты не могут чувствовать себя в безопасности с такой правоохранительной системой,

– отметила Валентина Теличенко.

Многие украинские политики спекулировали на деле Гонгадзе во время кампании протестов "Украина без Кучмы" и после нее.



Георгий Гонгадзе вместе с женой Мирославой / Фото из личного архива Георгия Гонгадзе

Сложно спрогнозировать, сможет ли расследование в отношении заказчиков убийства украинского журналиста дойти до финальной точки.

Экс-чиновник МВД Алексей Пукач, осужденный за убийство Гонгадзе, утверждал, что он находился в сговоре с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, бывшим главой Администрации президента Владимиром Литвином и экс-главой МВД Юрием Кравченко.

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По словам Пукача, именно бывший министр внутренних дел приказал ему похитить и убить Гонгадзе. Существует и версия, что заказчиком убийства были российские спецслужбы.

Валентина Теличенко отметила, что в соответствии с пунктом 4 ст. 49 УКУ, заказчики убийства не смогут освободиться от уголовной ответственности даже в связи с истечением сроков давности. Главное – найти их и доказать вину.

Основные даты по делу Гонгадзе

16 сентября 2000 года журналиста Георгия Гонгадзе похитили, когда тот направлялся домой.

журналиста Георгия Гонгадзе похитили, когда тот направлялся домой. 2 ноября 2000 года его обезглавленное тело нашли в неглубокой яме в Таращанском лесу примерно в 100 километрах от Киева. Однако лишь 3 сентября 2002 года генпрокуратура признала, что найденное тело принадлежит журналисту.

его обезглавленное тело нашли в неглубокой яме в Таращанском лесу примерно в 100 километрах от Киева. Однако лишь генпрокуратура признала, что найденное тело принадлежит журналисту. 28 ноября 2000 года тогдашний глава Соцпартии Александр Мороз обнародовал записи разговоров о планировании убийства журналиста. На них фигурировали: тогдашний президент Украины Леонид Кучма, глава Администрации президента Владимир Литвин, министр внутренних дел Юрий Кравченко и глава СБУ Леонид Деркач. Речь идет о "пленках Мельниченко", с которых и начался кассетный скандал.



16 сентября 2000-го года Георгий Гонгадзе ушел с работы, но дома так и не появился / Фото из личного архива Георгия Гонгадзе

27 февраля 2001 года генпрокуратура Украины открыла дело по статье "Умышленное убийство", а уже 16 мая тогдашний руководитель МВД Юрий Смирнов объявил, что Гонгадзе убили "из хулиганских побуждений".

генпрокуратура Украины открыла дело по статье "Умышленное убийство", а уже 16 мая тогдашний руководитель МВД Юрий Смирнов объявил, что Гонгадзе убили "из хулиганских побуждений". 22 октября 2003 года тогдашний генпрокурор Святослав Пискун подписал ордер на арест начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины генерала милиции Алексея Пукача. Через несколько дней Кучма уволил Пискуна и его заместителя Виктора Шокина. Впоследствии следственную группу переформировали, а Пукача выпустили на свободу.

тогдашний генпрокурор Святослав Пискун подписал ордер на арест начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины генерала милиции Алексея Пукача. Через несколько дней Впоследствии следственную группу переформировали, а Пукача выпустили на свободу. Во время Оранжевой революции Пискун обжаловал свое увольнение и возобновил расследование. Чуть позже СБУ объявила Пукача в розыск, в котором тот находился до 21 июля 2009 года.

4 марта 2005 года экс-главу МВД Юрия Кравченко, который был главным свидетелем по делу, нашли мертвым на его даче в Конча-Заспе под Киевом. Он погиб от двух огнестрельных ранений в голову. По официальной версии, экс-министр совершил самоубийство.

экс-главу МВД Юрия Кравченко, который был главным свидетелем по делу, нашли мертвым на его даче в Конча-Заспе под Киевом. Он погиб от двух огнестрельных ранений в голову. По официальной версии, экс-министр совершил самоубийство. 23 ноября 2005 года Апелляционный суд Киева начал в закрытом режиме рассмотрение дела по обвинению Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича в преднамеренном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Апелляционный суд Киева начал в закрытом режиме рассмотрение дела по обвинению Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича в преднамеренном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева приговорил Протасова к 13 годам лишения свободы, а Костенко и Поповича – к 12 годам лишения свободы.



В сентябре 1995 года супруги Гонгадзе впервые посетили США / Фото из фейсбука Мирославы Гонгадзе

22 июля 2009 года Пукач признал свою причастность к убийству Георгия Гонгадзе и назвал имена заказчиков. Среди них Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко.

Пукач признал свою причастность к убийству Георгия Гонгадзе и назвал имена заказчиков. Среди них Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко. 22 марта 2011 года против Леонида Кучмы открыли уголовное дело по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе. В декабре того же года постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Кучмы отменили.

против Леонида Кучмы открыли уголовное дело по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе. В декабре того же года постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Кучмы отменили. 29 января 2013 года Пукача приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство Георгия Гонгадзе.

Пукача приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство Георгия Гонгадзе. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве.

Что известно о семье Гонгадзе

Георгий Гонгадзе вместе с дочерьми Наной и Соломией / Фото из личного архива Георгия Гонгадзе

Жена журналиста Мирослава Гонгадзе в 2001 году получила политическое убежище в США. С 2004 года работает в "Голосе Америки" в Вашингтоне. Сейчас медийщица возглавляет украинскую службу телерадиоорганизации. У погибшего журналиста остались дочери-близнецы Соломия и Нана. Сейчас им по 23 года.