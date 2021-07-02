О таком решении суда сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. Кассационную жалобу в суде рассматривали еще с 2019 года.

Ранее День рождения Гонгадзе: кто убил журналиста и накажут ли заказчиков

Пукача осудили еще в 2013 году

Подготовительное заседание по делу состоялось в декабре 2019 года. Суд первой инстанции, в свою очередь, огласил приговор еще 8 лет назад. С 17 июня 2021 года судьи находились в совещательной комнате и теперь приняли решение: жалобу адвокатов Пукача отклонить.

Коротко о приговоре для Алексея Пукача

К пожизненному лишению свободы экс-чиновника МВД приговорили 29 января 2013 года.

Ему также запретили занимать государственные должности и конфисковали имущество.

Первую апелляционную жалобу адвокатов рассмотрели еще в 2016 году и оставили приговор без изменений.

Георгий Гонгадзе исчез в 2000 году

Журналист и основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре нашли обезглавленное тело в лесу в Киевской области. Только в 2009 году обнаружили останки головы Гонгадзе.

Что говорят за рубежом Через 20 лет: Совет Европы обеспокоен незавершенным расследованием убийства Гонгадзе

За убийство Гонгадзе осудили Пукача и нескольких сотрудников милиции – Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича.

Это важно! Заказчики убийства журналиста до сих пор не названы правоохранительными органами и не привлечены к ответственности.