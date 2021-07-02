О таком решении суда сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. Кассационную жалобу в суде рассматривали еще с 2019 года.
Ранее День рождения Гонгадзе: кто убил журналиста и накажут ли заказчиков
Пукача осудили еще в 2013 году
Подготовительное заседание по делу состоялось в декабре 2019 года. Суд первой инстанции, в свою очередь, огласил приговор еще 8 лет назад. С 17 июня 2021 года судьи находились в совещательной комнате и теперь приняли решение: жалобу адвокатов Пукача отклонить.
Коротко о приговоре для Алексея Пукача
- К пожизненному лишению свободы экс-чиновника МВД приговорили 29 января 2013 года.
- Ему также запретили занимать государственные должности и конфисковали имущество.
- Первую апелляционную жалобу адвокатов рассмотрели еще в 2016 году и оставили приговор без изменений.
Георгий Гонгадзе исчез в 2000 году
Журналист и основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре нашли обезглавленное тело в лесу в Киевской области. Только в 2009 году обнаружили останки головы Гонгадзе.
Что говорят за рубежом Через 20 лет: Совет Европы обеспокоен незавершенным расследованием убийства Гонгадзе
За убийство Гонгадзе осудили Пукача и нескольких сотрудников милиции – Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича.