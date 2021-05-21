Ему должно было бы исполниться 52 года, но навсегда останется 31. Убийцы журналиста найдены, но истинные заказчики до сих пор не установлены. Как и почему так произошло – читайте в материале.

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Георгий родился в семье Руслана и Леси Гонгадзе – грузинского кинохудожника и врача из Львова. Был участником нескольких войн – воевал в составе Советской Армии в Афганистане и на стороне Грузии в Абхазской войне. Также Георгий был участником гражданской войны в Грузии и боролся с режимом Звиада Гамсахурдия.

В 1993 году был тяжело ранен в результате обстрелов пророссийскими сепаратистами города Сухуми. Во время войны в Грузии Гонгадзе не расставался с камерой и фиксировал события. В дальнейшем они станут основой для нескольких фильмов.

После ранения Георгий вернулся в Украину, где в том же 1993 году получил диплом о высшем образовании во Львовском университете имени Франко. В Украине Гонгадзе активно заинтересовался журналистикой.

Каким был Георгий Гонгадзе:

В 1995 году вместе со своей второй женой Мирославой Петришин, Георгий переезжает в Киев и начинает работать на телевидении, но из-за резкого характера, так называемую "шумность" и нежелание идти на компромиссы в профессиональных вопросах нигде долго не задерживался. Он был ведущим программы "Окна-Плюс" на канале "СТБ", а также нескольких авторских программ журналистских расследований.

Также Георгий Гонгадзе был частым гостем на передачах "плюсов", в частности, легендарном проекте Вячеслава Пиховшека "эпицентр". На этом шоу, по аналогии с российскими "Акулами пера" журналисты задавали острые вопросы звездным гостям. Но в отличие от российского аналога гости были не из области шоубиза, а представители политикума. Георгий был звездой этого шоу всегда задавал острые вопросы и не смотрел не регалии и звания.

Георгий Гонгадзе – сюжет к 10 годовщине убийства:

Преследование

Весной 2000 года Георгий на деньги, собранные на политических подработках, буквально на коленях запускает интернет-сайт "Украинская правда". На нем он печатает собственные сообщения с инсайдами и скандалами относительно политической жизни в стране.

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На заре украинского интернета сайт Гонгадзе не имел массовой аудитории, однако был достаточно известным в "узких кругах". Резкий и безжалостный стиль Гонгадзе раздражал многих, Георгий нажил немало врагов. Одним из них стал президент Украины Леонид Кучма.

Летом 2000 года Георгий заметил за собой слежку. Он обратился в Генеральную прокуратуру за защитой, но своего не добился. 16 сентября 2000 года журналист исчез. Больше живым его не видели.

Так случилось, что гибель Георгия Гонгадзе наделала больше шума, чем любое из его действий при жизни. Исчезновение журналиста спровоцировало громкий скандал. Люди вышли на улицы с требованием найти Георгия Гонгадзе. Власть испугалась – украинцы изменились, они больше не хотели быть молчаливыми жертвами, не желали терпеть произвол режима.

2 ноября 2000 года в лесу под Таращей, на Киевщине было найдено тело без головы. Родные и близкие подтвердили, что оно принадлежит Георгию Гонгадзе.

Пленки Мельниченко

28 ноября 2000 года народный депутат и глава влиятельной тогда Соцпартии Александр Мороз сообщил, что в его распоряжении есть пленки из кабинета Президента Кучмы, на которых гарант Конституции вместе с подчиненными обсуждают, что делать с Георгием Гонгадзе.

"Украинская Правда", ну это просто уже, бл***, оборзели. Подонок, бл***. Грузин, грузин... чеченцев надо, чтобы украли его и выбросили... Ну, подонок, бля вісшей меры,

– президент Украины Леонид Кучма обсуждает судьбу Гонгадзе июле 2000 года.

Собеседниками Кучмы были глава его Администрации Владимир Литвин, министр внутренних дел Юрий Кравченко и глава СБУ Леонид Деркач. На пленках Кучма дает задание провести "мероприятия" в отношении журналиста и возвращается к теме снова и снова. Создается впечатление, что Президент был одержим журналистом.

Авторство пленок приписывают майору госохраны Николаю Мельниченко. Как будто он записывал их на устройство, которое прятал под диваном в кабинете Кучмы.

Беглый анализ дает понять, что с вероятностью в 99% Мельниченко этого сделать не мог, а был лишь орудием для легализации записей. Известно, что Мельниченко пытался продать свою фонотеку многим украинским политикам, но "клюнул" на них только Александр Мороз. В конце концов Мельниченко стал богатым, но ему пришлось много скрываться и время от времени выныривать на поверхность.

"Пленки Мельниченко" вызвали так называемый "кассетный скандал": в результате него были уволены Кравченко и Деркач, против Кучмы было возбуждено уголовное дело, но оно ни к чему ни привело. Куда больнее ударила по Президенту акция "Украина без Кучмы" – массовый народный протест, который стал фактически предтечей Майдана.

Кучмистам пришлось приложить немало сил, чтобы подавить сопротивление. Для этого они переманили на свою сторону одного из лидеров протестов – социалиста Юрия Луценко, который выступил в роли агента влияния и провокатора. Благодаря ему акция "Украина без Кучмы" была разгромлена, а ее лидеры оказались за решеткой.

В 2011 году суд отказался считать "Пленки Мельниченко" полноценным доказательством, поэтому они не являются приобщенными к делу об убийстве Гонгадзе.

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Сейчас Николай Мельниченко о происхождении записей не желает рассказывать правду и скрывается от следствия где-то в США последние 5 лет.

Кто убил Георгия Гонгадзе

Сейчас известно, что журналиста убила группа так называемой милицейской "наружки" во главе с генералом МВД Алексеем Пукачем, который возглавлял милицейские подразделения наружного наблюдения. Под его руководством они превратились в "эскадроны смерти". Именно они несколько месяцев следили за Георгием. И он был не единственной жертвой. За несколько месяцев до убийства Гонгадзе люди Пукача похитили и вывезли "в лес" оппозиционного активиста Алексея Подольского, но оставили живым. По слухам, такая же судьба ждала журналиста Пиховшека и многих других.

Подручными Пукача в похищении Гонгадзе были милиционеры Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Они вечером 16 сентября 2000 года похитили журналиста и убили. Пукач задушил Георгия его же ремнем, а водитель генерала, Попович, помогал преодолевать сопротивление журналиста. Убийство произошло возле села Сухолесы Белоцерковского района Киевской области. Там милиционеры закопали тело.

Алексей Пукач – убийца журналиста:

Впоследствии Пукач раскопал могилу: вытащил тело, отсек ему голову и перевез в другое место – в Таращанский лес в 15 километрах от места убийства. Там обезображенный труп и был найден. Позже рядом эксперты нашли еще 12 тел, что лежали в земле со времен Второй мировой.

За убийство журналиста Пукач получил награду в виде решения "жилищного вопроса" – вскоре его семья переехала в квартиру в новостройке на Печерске.

Пукач, которого нашли в глухом селе после того, как 6 лет скрывался, во время задержания заявил, что он был лишь исполнителем, зато виноваты во всем Литвин и Кучма. Доступа к ним милиционер не имел, но узнал об их воле от своего шефа – главы МВД Юрия Кравченко.

По словам Пукача, приказ убить журналиста ему отдал Кравченко. О преступном приказе также знали другие генералы милиции – Эдуард Фере и Николай Джига. К тому времени Кравченко уже не было среди живых почти 5 лет, Фере умер в 2009, но перед этим 6 лет был в коме из-за инсульта.

Практически одновременно с инсультом в Фере в Австрии умер в 2003 году умер другой возможный соучастник – глава Государственного управления делами Юрий Дагаев. Он, вероятно, был одним из участников беседы в кабинете Кучмы, где решалась судьба Гонгадзе.

Литвин пытается избежать ответственности:

В 2010 году Пукач имел очную ставку с Владимиром Литвином, но политик все отрицал.

После этого единственным заказчиком был определен мертвый Кравченко, а чиновники оказались вне подозрений и вздохнули с облегчением.

Почему заказчики преступления не наказаны:

Кто заказал Георгия

За 21 год после исчезновения и смерти Георгия Гонгадзе он превратился в символ. Его именем назван проспект в столице Киеве и улицы в других городах страны, в центре столицы установлен памятник журналисту. Наказаны исполнители убийства Георгия, но не заказчики.

Один из его непосредственных убийц уже на том свете, другой – Алексей Пукач – отбывает пожизненное, двое его соучастников – недавно вышли на свободу.

Единственным заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе ныне официально считается бывший глава МВД Юрий Кравченко, хотя есть все основания полагать, что он был лишь неким посредником. Как было все на самом деле он уже не расскажет

Юрий Кравченко умер при странных обстоятельствах 16 лет назад – самоубийство с 2 выстрелами в голову иначе не назовешь. Перед этим Кравченко публично вызвал на допрос, по делу об убийстве журналиста, генеральный прокурор Святослав Пискун.

Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды – фильм Общественного:

Другие возможные заказчики – второй президент Украины Леонид Кучма, глава его Администрации Владимир Литвин и тогдашний глава СБУ Леонид Деркач – не только не наказаны, но живут богатой и респектабельной жизнью.

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Кучма представлял Украину в ТКГ на переговорах в Минске и сейчас имеет статус чуть ли не патриарха украинской политики. В 2017 году с ним общается даже Юрий Луценко, который сделал на расследовании смерти Гонгадзе себе карьеру и даже был генеральным прокурором. Все хорошо у Кучмы и при новой власти, президент Зеленский видит в нем мудрого наставника.

2017-й год – бывший президент Кучма и генеральный прокурор Луценко тепло здороваются на мероприятии олигарха Пинчука в годовщину исчезновения журналиста Гонгадзе / Фото – Юрий Бутусов

Владимир Литвин в 2021 году попытался пролезть в ректоры Киевского национального университета, но тут карма больно ударила бывшего кучмиста. Впрочем, он остается хоть и на пенсии, но имеет полный пансион и все атрибуты богатой жизни.

То же можно сказать и о Леониде Деркаче. Его сын немного заигрался в геополитику и попал под санкции США из-за вмешательства в местные выборы, но это совсем другая история.