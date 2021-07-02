Про таке рішення суду повідомила адвокатка Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. Касаційну скаргу у суді розглядали ще з 2019 року.
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Пукача засудили ще у 2013 році
Підготовче засідання у справі відбулось у грудні 2019 року. Суд першої інстанції, своєю чергою, оголосив вирок ще 8 років тому. З 17 червня 2021 року судді перебували у нарадчій кімнаті і тепер ухвалили рішення: скаргу адвокатів Пукача відхилити.
Коротко про вирок для Олексія Пукача
- До довічного позбавлення волі ексчиновника МВС засудили 29 січня 2013 року.
- Йому також заборонили займати державні посади та конфіскували майно.
- Першу апеляційну скаргу адвокатів розглянули ще у 2016 році і залишили вирок без змін.
Георгій Гонгадзе зник у 2000 році
Журналіст та засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді знайшли обезголовлене тіло у лісі на Київщині. Лише у 2009 році виявили рештки голови Гонгадзе.
Що кажуть за кордоном Через 20 років: Рада Європи стурбована незавершеним розслідуванням вбивства Гонгадзе
За вбивство Гонгадзе засудили Пукача та кількох співробітників міліції – Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.