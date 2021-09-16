21 рік без Гонгадзе: як вбили українського журналіста та що відомо про замовників

16 вересня 2000 року викрали українського журналіста Георгія Гонгадзе. 2 листопада його обезголовлене тіло знайшли в Таращанському лісі. Виконавців злочину покарали, однак замовників правоохоронці не знайшли й 21 рік по тому. На справі Гонгадзе спекулювали президенти, керівники Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України, однак коли у ній вже остаточно поставлять крапку?

У цьому розбиралися з Валентиною Теличенко, правозахисницею та представницею дружини вбитого журналіста Мирослави Гонгадзе. Як розслідують справу щодо замовників вбивства та яка роль світової спільноти у цьому процесі – читайте далі.

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Як вбили Георгія Гонгадзе

17 вересня 2000 року українського журналіста Георгія Гонгадзе вбили співробітники міліції Олексії Пукач, Микола Протасов, Валерій Костенко та Олександр Попович після викрадення днем раніше.

та після викрадення днем раніше. Це трапилося у лісі біля села Сухоліси в Київській області. Вбивці віднесли журналіста до викопаної ями та поклали обличчям вниз . Пукач запхав до рота Гонгадзе хусточку і руками здавлював його горло і шию, а Протасов тримав Георгія за плечі.

. Пукач запхав до рота Гонгадзе хусточку і руками здавлював його горло і шию, а Протасов тримав Георгія за плечі. Трохи згодом Попович витягнув зі штанів Гонгадзе ремінь та передав його Пукачу. Останній накинув його на шию Гонгадзе, уперся коліньми в область грудей і почав затягувати. Далі Попович завдав кілька ударів у живіт , щоб змусити журналіста видихнути повітря.

, щоб змусити журналіста видихнути повітря. Внаслідок здавлювання шиї петлею з ременя, Гонгадзе зламали кадик . У журналіста почалися конвульсії. Протасов і Костенко тримали Гонгадзе за ноги до самої смерті. Потім вони облили тіло бензином і підпалили , а трохи згодом закидали яму з тілом землею і замаскували травою.

. У журналіста почалися конвульсії. Протасов і Костенко тримали Гонгадзе за ноги до самої смерті. Потім вони , а трохи згодом закидали яму з тілом землею і замаскували травою. У жовтні 2000 року Пукач викопав тіло журналіста та відвіз до Таращанського лісу (за 15 кілометрів від місця вбивства), де за допомогою сокири від'єднав голову, а потім закопав її та тіло окремо.

У пошуках замовників вбивства

Валентина Теличенко представляє Мирославу Гонгадзе в судових інстанціях з вересня 2000 року / Фото з фейсбуку Валентини Теличенко

2 липня 2021 року Верховний Суд затвердив довічне ув'язнення за вбивство медійника для ексчиновника МВС Олексія Пукача. Згідно з законом, його захист ще може подати скаргу на винесений вирок до Європейського суду з прав людини. Проте пані Теличенко впевнена, що її не задовольнять.

Верховний Суд затвердив довічне ув'язнення для виконавця. Але я не бачу, щоб слідство рухалося хоч трохи у пошуках замовників. За чинної влади ніяких змін немає. У нас серйозні проблеми з правоохоронною системою,

– зазначила правозахисниця.

Вже не перший рік до справи Гонгадзе прикуто багато уваги громадськості, журналістів, світової спільноти. Наприклад, 3 липня 2021 року посольство США закликало генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства журналіста. Водночас представниця Мирослави Гонгадзе не бачить якихось зрушень.

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У 2019 році на пресмарафоні президент Володимир Зеленський заявив, що "не знає, на якій стадії зараз ця справа". Гарант додав, що для нього "пріоритетніше сьогодні питання – припинення війни". Пані Теличенко обурюють подібні заяви. На її думку, "не можна протиставляти війну та розслідування вбивства".

Якщо у нас в країні триває війна, то це не звільняє правоохоронців від роботи,

– наголосила вона.

Правозахисниця додала, що безкарність призводить до нових злочинів. З найбільш резонансних – вбивство журналіста Павла Шеремета та активістки Катерини Гандзюк.

2 липня 2021 року Верховний Суд затвердив довічне ув'язнення за вбивство Гонгадзе для ексчиновника МВС Олексія Пукача / Фото AFP

Політичні спекуляції на справі Гонгадзе

Мені не подобається, коли кажуть, що за 21 рік нічого не змінилося. Але ми й досі не знаємо імена замовників. Журналісти не можуть почуватися у безпеці з такою правоохоронною системою,

– зазначила Валентина Теличенко.

Багато українських політиків спекулювали на справі Гонгадзе під час кампанії протестів "Україна без Кучми" та після неї.

Георгій Гонгадзе разом з дружиною Мирославою / Фото з особистого архіву Георгія Гонгадзе

Складно спрогнозувати, чи зможе розслідування щодо замовників вбивства українського журналіста дійти до фінальної точки.

Ексчиновник МВС Олексій Пукач, засуджений за вбивство Гонгадзе, стверджував, що він перебував у змові з експрезидентом України Леонідом Кучмою, колишнім очільником Адміністрації президента Володимиром Литвином та екскерівником МВС Юрієм Кравченком.

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За словами Пукача, саме колишній міністр внутрішніх справ наказав йому викрасти та вбити Гонгадзе. Існує й версія, що замовником вбивства були російські спецслужби.

Валентина Теличенко наголосила, що згідно з 4 пунктом ст. 49 ККУ, замовники вбивства не зможуть звільнитися від кримінальної відповідальності навіть у зв'язку із закінченням строків давності. Головне – знайти їх та довести провину.

Основні дати у справі Гонгадзе

16 вересня 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе викрали, коли той прямував додому.

журналіста Георгія Гонгадзе викрали, коли той прямував додому. 2 листопада 2000 року його обезголовлене тіло знайшли у неглибокій ямі в Таращанському лісі (приблизно за 100 кілометрів від Києва). Однак лише 3 вересня 2002 року генпрокуратура визнала, що знайдене тіло належить журналісту.

його обезголовлене тіло знайшли у неглибокій ямі в Таращанському лісі (приблизно за 100 кілометрів від Києва). Однак лише генпрокуратура визнала, що знайдене тіло належить журналісту. 28 листопада 2000 року тодішній голова Соцпартії Олександр Мороз оприлюднив записи розмов щодо планування вбивства журналіста. На них фігурували: тодішній президент України Леонід Кучма, голова Адміністрації президента Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко та очільник СБУ Леонід Деркач. Йдеться про "плівки Мельниченка", з яких і розпочався касетний скандал.

16 вересня 2000-го року Георгій Гонгадзе пішов з роботи, але вдома так і не з'явився / Фото з особистого архіву Георгія Гонгадзе

27 лютого 2001 року генпрокуратура України відкрила справу за статтею "Умисне вбивство", а вже 16 травня тодішній керівник МВС Юрій Смирнов оголосив, що Гонгадзе вбили "з хуліганських міркувань".

генпрокуратура України відкрила справу за статтею "Умисне вбивство", а вже 16 травня тодішній керівник МВС Юрій Смирнов оголосив, що Гонгадзе вбили "з хуліганських міркувань". 22 жовтня 2003 року тодішній генпрокурор Святослав Піскун підписав ордер на арешт начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України генерала міліції Олексія Пукача. За кілька днів Кучма звільнив Піскуна та його заступника Віктора Шокіна . Згодом слідчу групу переформували, а Пукача випустили на свободу.

тодішній генпрокурор Святослав Піскун підписав ордер на арешт начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України генерала міліції Олексія Пукача. За кілька днів . Згодом слідчу групу переформували, а Пукача випустили на свободу. Під час Помаранчевої революції Піскун оскаржив своє звільнення та відновив розслідування. Трохи згодом СБУ оголосила Пукача у розшук, у якому той перебував до 21 липня 2009 року.

4 березня 2005 року ексочільника МВС Юрія Кравченка, який був головним свідком у справі, знайшли мертвим на його дачі в Конча-Заспі під Києвом. Він загинув від двох вогнепальних поранень у голову. За офіційною версією, ексміністр скоїв самогубство.

ексочільника МВС Юрія Кравченка, який був головним свідком у справі, знайшли мертвим на його дачі в Конча-Заспі під Києвом. Він загинув від двох вогнепальних поранень у голову. За офіційною версією, ексміністр скоїв самогубство. 23 листопада 2005 року Апеляційний суд Києва розпочав у закритому режимі розгляд справи за обвинуваченням Миколи Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Апеляційний суд Києва розпочав у закритому режимі розгляд справи за обвинуваченням Миколи Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва засудив Протасова до 13 років позбавлення волі, а Костенка й Поповича – до 12 років позбавлення волі.

У вересні 1995 року подружжя Гонгадзе вперше відвідало США / Фото з фейсбуку Мирослави Гонгадзе

22 липня 2009 року Пукач визнав свою причетність до вбивства Георгія Гонгадзе і назвав імена замовників. Серед них – Леонід Кучма, Володимир Литвин та Юрій Кравченко.

Пукач визнав свою причетність до вбивства Георгія Гонгадзе і назвав імена замовників. Серед них – Леонід Кучма, Володимир Литвин та Юрій Кравченко. 22 березня 2011 року проти Леоніда Кучми відкрили кримінальну справу за підозрою у причетності до вбивства Гонгадзе. У грудні того ж року постанову генпрокуратури про порушення кримінальної справи щодо Кучми скасували.

проти Леоніда Кучми відкрили кримінальну справу за підозрою у причетності до вбивства Гонгадзе. У грудні того ж року постанову генпрокуратури про порушення кримінальної справи щодо Кучми скасували. 29 січня 2013 року Пукача засудили до довічного позбавлення волі за вбивство Георгія Гонгадзе.

Пукача засудили до довічного позбавлення волі за вбивство Георгія Гонгадзе. 22 березня 2016 року Георгія Гонгадзе поховали у дворі церкви Миколи Набережного на Подолі в Києві.

Що відомо про родину Гонгадзе

Георгій Гонгадзе разом з доньками Наною та Соломією / Фото з особистого архіву Георгія Гонгадзе

Дружина журналіста, Мирослава Гонгадзе, у 2001 році отримала політичний притулок у США. З 2004 року працює в "Голосі Америки" у Вашингтоні. Наразі медійниця очолює українську службу телерадіоорганізації. У загиблого журналіста залишилися доньки-близнята Соломія та Нана. Зараз їм по 23 роки.