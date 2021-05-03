США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе та Комарова
Сполучені Штати Америки закликали до правосуддя щодо українських журналістів. Мовиться про Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова.
Джерело:U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Таку заяву зробив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп. Він сказав про це у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.
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За словами Лангенкемпа, потрібно віддати належне важливій ролі незалежних ЗМІ у захисті демократії.
Тому США, як відзначив пресаташе, засуджують погрози переслідування і насильства щодо журналістів та працівників ЗМІ.
Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров тощо,
– сказав Лангенкемп.
Він зауважив: "Сьогодні (3 травня – 24 канал) ми вшановуємо їх і принцип свободи преси".
США закликали до правосуддя щодо українських журналістів: дивіть відео U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Смерть Шеремета, Гонгадзе, Комарова: коротко
- Журналіста Павла Шеремета вбили у 2016 році, йому підірвали автомобіль.
- Георгій Гонгадзе зник у 2000 році в Києві. Через деякий час знайшли рештки тіла, які нібито належать журналістові.
- Вадим Комаров загинув у травні 2019 року після перебування у комі. Слідство назвало 3 версії причини нападу і побиття.
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