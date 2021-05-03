У поліції розповіли, що досі не розкрили вбивство українського журналіста Вадима Комарова, який загинув ще у травні 2019 року. Водночас правоохоронці назвали 3 версії причини нападу і побиття.

Деталі справи повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації "Свобода преси. Український контекст". Дізнайтеся більше Помер журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили у Черкасах Вбивство журналіста Комарова: що встановило слідство Наразі слідство розглядає 3 основні версії причин нападу на журналіста Вадима Комарова. Головна — помста через професійну журналістську діяльність. Також розглядають раптово виниклі неприязні відносини та злочин, скоєний невідомим з метою крадіжки. За словами Шевченка, у цій справі призначили 25 судових експертиз,

допитали як свідків 1 693 людей,

провели 7 оглядів місця події та 5 санкціонованих обшуків,

подивилися приблизно сотню камер відеоспостереження, на 17 з яких видно ймовірного нападника. Однак досудове розслідування все ще триває. Побиття та смерть Вадима Комарова: що відомо 20 червня 2019 року у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров .

року у Черкасах . Чоловік протягом 46 днів перебував у комі після того, як у центрі міста його побили невідомі.

у центрі міста Правоохоронці розслідують цю справу як умисне вбивство.

Відразу після смерті журналіста поліція гучно заявляла про посилену роботу над розкриттям злочину.

У день смерті Комарова правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника. Однак цю справу досі так і не розкрили.