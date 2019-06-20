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      Хто вбив журналіста Комарова: поліція показала фоторобот

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      Хто вбив Вадима Комарова - фоторобот
      Ймовірний нападник на Вадима Комарова / npu.gov.ua

      Журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер у ніч на 20 червня в Черкасах. 4 травня на нього напав невідомий чоловік. Поліція оприлюднила фоторобот зловмисника.

      Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

      Читайте також: Помер журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили у Черкасах

      Нападник на журналіста – чоловік високого зросту (близько 190 сантиметрів), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса.

      У день скоєння злочину він був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок.

      дмитро комаров вбивство нападник
      Фоторобот нападника на журналіста-розслідувача Вадима Комарова

      Очільник поліції звернувся до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника.

      Наразі поліція розслідує інцидент про побиття журналіста-розслідувача Комарова вже як умисне вбивство. Правоохоронці відпрацьовують три головні версії вбивства.

      Хто такий Вадим Комаров?55-річний журналіст-розслідувач, відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Він писав, зокрема, про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. Відомо, що у 2016 році Комарова намагались застрелити.

      Що відомо про побиття Вадима Комарова у Черкасах?4 травня вранці у центрі Черкас невідомі жорстоко побили журналіста-розслідувача Вадима Комарова. Чоловіка госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою, він перебував у комі. Спершу поліція розслідувала справу як умисне тяжке тілесне ушкодження, але потім перекваліфікували її на "Замах на умисне вбивство".

      Замах на журналіста був пов'язаний із професійною діяльністю Комарова. За кілька днів після побиття мало вийти його розслідування щодо протиправних дій заступника мера Юрія Ботнара, який представляє ВО "Свобода" у виконкомі.

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      Теги: Новини України Розслідування Поліція Кримінальні новини Новини Черкас Жертви ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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