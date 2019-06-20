13:15
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Смерть журналіста Комарова розслідують як умисне вбивство: є три версії

      302 Читать новость на русском
      Вадим Комаров
      Вадим Комаров / Fakty.ua

      Після звістки про смерть черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова, поліція розслідує інцидент про його побиття вже як умисне вбивство. Правоохоронці відпрацьовують три головні версії вбивства та з’ясовують, хто – нападник.

      Журналіст Комаров помер 20 червня в Черкасах після того, як понад місяць провів у комі з черепно-мозковою травмою та переніс операцію. Усе тому, що 4 травня Комарова жорстоко побив невідомий у центрі міста.

      Читайте також: Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика

      Колеги журналіста переконані, що напад на Комарова пов'язаний з його професійною діяльністю. Адже через кілька днів після побиття мало вийти розслідування журналіста про протиправні дії заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

      Які версії вбивства Комарова?

      У слідства є три основні робочі версії:

      1. професійна діяльність журналіста,
      2. раптова сварка з невідомою людиною,
      3. вбивство з корисливих мотивів.

      Про це повідомив речник поліції Черкащини Дмитро Грищенко. Він зауважив, що на сьогодні особу нападника ще не встановили, але відповідна робота триває. Справою займається група слідчих слідчого управління поліції області.

      З місця події вилучили речі Комарова та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

      Також призначено комплекс судових експертиз для з’ясування особи нападника. Поліція обійшла всі квартири розташованих біля місця скоєнні злочину будинків та допитала понад 1300 людей. Правоохоронці відпрацювали інформацію з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих на маршруті руху журналіста. Частину відео вилучили та долучили до матеріалів справи.

      Хто такий Вадим Комаров? Черкаський журналіст, який займається розслідуваннями. Він відомий своїми гострими матеріалами на болючі теми в регіоні. Так, Комаров писав про розкрадання бюджетних грошей, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагались застрелити.

      blog_ava
      Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика
      сьогодні
      67717
      Теги: Новини України Розслідування Кримінальні новини Журналісти Втрати Жертви Новини Черкас Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      сьогодні , 12:30 Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      Дмитро Гнап 265
      "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      сьогодні , 12:00 "Один жетон в руки" – це про гідність українців, або Протилежне рівняння на Європу
      Наталія Лебідь 608
      Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      сьогодні , 11:17 Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      Євгенія Мазур 6344
      У Верховні Раді "стерли" Тимчука, коли він був ще живим
      сьогодні , 10:46 У Верховні Раді "стерли" Тимчука, коли він був ще живим
      Олексій Годзенко 3702
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні , 10:07 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      3123
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук