Смерть журналіста Комарова розслідують як умисне вбивство: є три версії

Після звістки про смерть черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова, поліція розслідує інцидент про його побиття вже як умисне вбивство. Правоохоронці відпрацьовують три головні версії вбивства та з’ясовують, хто – нападник.

Журналіст Комаров помер 20 червня в Черкасах після того, як понад місяць провів у комі з черепно-мозковою травмою та переніс операцію. Усе тому, що 4 травня Комарова жорстоко побив невідомий у центрі міста.

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Колеги журналіста переконані, що напад на Комарова пов'язаний з його професійною діяльністю. Адже через кілька днів після побиття мало вийти розслідування журналіста про протиправні дії заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

Які версії вбивства Комарова?

У слідства є три основні робочі версії:

професійна діяльність журналіста, раптова сварка з невідомою людиною, вбивство з корисливих мотивів.

Про це повідомив речник поліції Черкащини Дмитро Грищенко. Він зауважив, що на сьогодні особу нападника ще не встановили, але відповідна робота триває. Справою займається група слідчих слідчого управління поліції області.

З місця події вилучили речі Комарова та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Також призначено комплекс судових експертиз для з’ясування особи нападника. Поліція обійшла всі квартири розташованих біля місця скоєнні злочину будинків та допитала понад 1300 людей. Правоохоронці відпрацювали інформацію з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих на маршруті руху журналіста. Частину відео вилучили та долучили до матеріалів справи.

Хто такий Вадим Комаров? Черкаський журналіст, який займається розслідуваннями. Він відомий своїми гострими матеріалами на болючі теми в регіоні. Так, Комаров писав про розкрадання бюджетних грошей, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагались застрелити.