Помер журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили у Черкасах

Журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер у ніч на 20 червня в Черкасах. Більше місяця чоловік пролежав у комі після того, як його жорстоко побив невідомий у центрі міста.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив, що Комаров помер у лікарні так і не приходячи до тями.

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"Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми", – написав він.

Черкаські журналісти мають лише одну версію замаху, а тепер уже і вбивства Комарова – його професійна діяльність.

Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми,

– зауважив Томіленко.

Він висловив співчуття рідним і загиблим журналіста Комарова.

Хто такий Вадим Комаров?55-річний журналіст-розслідувач, відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Він писав, зокрема, про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. Відомо, що у 2016 році Комарова намагались застрелити.

Томіленко додав, що Нацспілка журналістів наполягає на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова в Україні.

"Фізична агресія щодо журналістів в Україні – на неприпустимо високому рівні. А системна безкарність провокує нові атаки. Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів!", – наголосив голова НСЖУ.

Що відомо про побиття Вадима Комарова у Черкасах? 4 травня вранці у центрі Черкас невідомі жорстоко побили журналіста-розслідувача Вадима Комарова. Чоловіка госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою, він перебував у комі. Спершу поліція розслідувала справу як умисне тяжке тілесне ушкодження, але потім перекваліфікували її на "Замах на умисне вбивство".



Замах на журналіста був пов'язаний із професійною діяльністю Комарова. За кілька днів після побиття мало вийти його розслідування щодо протиправних дій заступника мера Юрія Ботнара, який представляє ВО "Свобода" у виконкомі.