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      Помер відомий український журналіст Іван Мащенко

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      Помер Іван Мащенко - що відомо про журналіста України
      Помер український журналіст Іван Мащенко / ukranews.com

      2 червня пішов із життя 80-річний Іван Мащенко – талановитий журналіст, дослідник історії українського телебачення та член Національних спілок журналістів і кінематографістів України.

      Про смерть відомого журналіста повідомили його рідні у Facebook. Офіційна причина його смерті – наразі невідома.

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      Що відомо про Івана Мащенка?

      Журналістську діяльність Мащенко розпочав у Криму – на обласному радіо і в газетах. Там же він закінчив відділення телебачення в Сімферопольському університеті.

      У 28 років очолив Запорізьку обласну студію телебачення, роботою якої керував вісім років. Потім переїхав працювати у Київ – у Держкомітет з питань радіомовлення і телебачення.

      Мащенко також написав кілька книг з історії розвитку українського телебачення: "Телебачення прямого ефіру", "Глобальне телебачення", "Українське телебачення: штрихи до портрета".

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      Він доклав чимало зусиль до законодавчого становлення журналістики. Мащенко був провідним автором проекту базового Закону "Про телебачення і радіомовлення" (1993 року) та долучився до розробки ще шести законопроектів у сфері ЗМІ.

      Також, саме його дослідницька робота лягла в основу указу президента Леніда Кучми у 1994 році про заснування свята "День працівників радіо, телебачення та зв’язку" 16 листопада. Зокрема, Мащенко знайшов, в цей день в 1924 році у Харкові вийшла в ефір перша програма Українського радіо.

      У 2003 році Іван Мащенко був нагороджений Національною премією "Телетріумф" у номінації "За внесок у розвиток українського телебачення".

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      Теги: Новини України Журналісти Втрати Література
      Джерело: 24 Канал
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