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      Умер известный украинский журналист Иван Мащенко

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      Умер украинский журналист Иван Мащенко
      Умер украинский журналист Иван Мащенко / ukranews.com

      2 июня ушел из жизни 80-летний Иван Мащенко – талантливый журналист, исследователь истории украинского телевидения и член Национальных союзов журналистов и кинематографистов Украины.

      О смерти известного журналиста сообщили его родные в Facebook.

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      Что известно об Иване Мащенко?

      Журналистскую деятельность Мащенко начал в Крыму – на областном радио и в газетах. Там же он окончил отделение телевидения в Симферопольском университете.

      В 28 лет возглавил Запорожскую областную студию телевидения, работой которой руководил восемь лет. Затем переехал работать в Киев – в Госкомитет по вопросам радиовещания и телевидения.

      Мащенко также написал несколько книг по истории развития украинского телевидения: "Телевидение прямого эфира", "Глобальное телевидение", "Украинское телевидение: штрихи к портрету".

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      Он приложил немало усилий к законодательному становлению журналистики. Мащенко был ведущим автором проекта базового Закона "О телевидении и радиовещании" (1993 г.) и присоединился к разработке еще шести законопроектов в сфере СМИ.

      Также, именно его исследовательская работа легла в основу указа президента Леонида Кучмы в 1994 году о создании праздника "День работников радио, телевидения и связи" 16 ноября. В частности, Мащенко нашел, что в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая программа Украинского радио.

      В 2003 году Иван Мащенко был награжден Национальной премией "Телетриумф" в номинации "За вклад в развитие украинского телевидения".

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      Теги: Новости Украины Литература Потери Журналисты
      Источник: 24 Канал
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