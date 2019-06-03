Умер известный украинский журналист Иван Мащенко

2 июня ушел из жизни 80-летний Иван Мащенко – талантливый журналист, исследователь истории украинского телевидения и член Национальных союзов журналистов и кинематографистов Украины.

О смерти известного журналиста сообщили его родные в Facebook.

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Что известно об Иване Мащенко?

Журналистскую деятельность Мащенко начал в Крыму – на областном радио и в газетах. Там же он окончил отделение телевидения в Симферопольском университете.

В 28 лет возглавил Запорожскую областную студию телевидения, работой которой руководил восемь лет. Затем переехал работать в Киев – в Госкомитет по вопросам радиовещания и телевидения.

Мащенко также написал несколько книг по истории развития украинского телевидения: "Телевидение прямого эфира", "Глобальное телевидение", "Украинское телевидение: штрихи к портрету".

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Он приложил немало усилий к законодательному становлению журналистики. Мащенко был ведущим автором проекта базового Закона "О телевидении и радиовещании" (1993 г.) и присоединился к разработке еще шести законопроектов в сфере СМИ.

Также, именно его исследовательская работа легла в основу указа президента Леонида Кучмы в 1994 году о создании праздника "День работников радио, телевидения и связи" 16 ноября. В частности, Мащенко нашел, что в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая программа Украинского радио.

В 2003 году Иван Мащенко был награжден Национальной премией "Телетриумф" в номинации "За вклад в развитие украинского телевидения".