В полиции рассказали, что до сих пор не раскрыли убийство украинского журналиста Вадима Комарова, погибшего еще в мае 2019 года. Вместе с тем правоохранители назвали 3 версии причины нападения и избиения.

Детали дела сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время онлайн-дискуссии Института массовой информации "Свобода прессы. Украинский контекст". Узнайте больше Умер журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили в Черкассах Убийство журналиста Комарова: что установило следствие Следствие рассматривает 3 основные версии причин нападения на журналиста Вадима Комарова. Главная — месть за профессиональную журналистскую деятельность. Также рассматривают внезапно возникшие неприязненные отношения и преступление, совершенное неизвестным с целью кражи. По словам Шевченко, в этом деле назначили 25 судебных экспертиз,

допросили в качестве свидетелей 1693 человек

провели 7 осмотров места происшествия и 5 санкционированных обысков,

посмотрели примерно видео с сотни камер видеонаблюдения, на 17 из которых видно вероятного нападавшего. Однако досудебное расследование все еще продолжается. Избиение и смерть Вадима Комарова: что известно 20 июня 2019 года в Черкассах умер журналист Вадим Комаров.

года в Черкассах Мужчина в течение 46 дней находился в коме после того, как в центре города его избили неизвестные.

Правоохранители расследуют это дело как умышленное убийство.

Сразу после смерти журналиста полиция громко заявляла об усиленной работе над раскрытием преступления.

В день смерти Комарова правоохранители обнародовали фоторобот нападавшего. Однако это дело до сих пор так и не раскрыли.