Убийство журналиста Комарова: полиция назвала 3 версии причин нападения
В полиции рассказали, что до сих пор не раскрыли убийство украинского журналиста Вадима Комарова, погибшего еще в мае 2019 года. Вместе с тем правоохранители назвали 3 версии причины нападения и избиения.
Источник:МВД Украины
Детали дела сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время онлайн-дискуссии Института массовой информации "Свобода прессы. Украинский контекст".
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Убийство журналиста Комарова: что установило следствие
Следствие рассматривает 3 основные версии причин нападения на журналиста Вадима Комарова. Главная — месть за профессиональную журналистскую деятельность. Также рассматривают внезапно возникшие неприязненные отношения и преступление, совершенное неизвестным с целью кражи.
По словам Шевченко, в этом деле
- назначили 25 судебных экспертиз,
- допросили в качестве свидетелей 1693 человек
- провели 7 осмотров места происшествия и 5 санкционированных обысков,
- посмотрели примерно видео с сотни камер видеонаблюдения, на 17 из которых видно вероятного нападавшего.
Однако досудебное расследование все еще продолжается.
Избиение и смерть Вадима Комарова: что известно
- 20 июня 2019 года в Черкассах умер журналист Вадим Комаров.
- Мужчина в течение 46 дней находился в коме после того, как в центре города его избили неизвестные.
- Правоохранители расследуют это дело как умышленное убийство.
- Сразу после смерти журналиста полиция громко заявляла об усиленной работе над раскрытием преступления.
- В день смерти Комарова правоохранители обнародовали фоторобот нападавшего. Однако это дело до сих пор так и не раскрыли.
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