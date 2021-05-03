США призвали к правосудию в отношении Шеремета, Гонгадзе и Комарова
Соединенные Штаты Америки призвали к правосудию в отношении украинских журналистов. Речь идет о Павле Шеремете, Георгии Гонгадзе и Вадиме Комарове.
Источник:U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Такое заявление сделал пресс-аташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп. Он сказал об этом в видеообращении по случаю Всемирного дня свободы прессы.
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По словам Лангенкемпа, нужно отдать должное важной роли независимых СМИ в защите демократии.
Поэтому США, как отметил пресс-аташе, осуждают угрозы преследования и насилия в отношении журналистов и работников СМИ.
Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие,
– сказал Лангенкемп.
Он отметил: "Сегодня (3 мая – 24 канал) мы чтим их и принцип свободы прессы".
США призвали к правосудию в отношении украинских журналистов: смотрите видео U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Смерть Шеремета, Гонгадзе, Комарова: коротко
- Журналиста Павла Шеремета убили в 2016 году, взорвали его автомобиль.
- Георгий Гонгадзе исчез в 2000 году в Киеве. Через некоторое время нашли останки тела, которые вроде бы принадлежат журналисту.
- Вадим Комаров погиб в мае 2019 года после пребывания в коме. Следствие назвало 3 версии причины нападения и избиения.
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