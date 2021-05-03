Соединенные Штаты Америки призвали к правосудию в отношении украинских журналистов. Речь идет о Павле Шеремете, Георгии Гонгадзе и Вадиме Комарове.

Такое заявление сделал пресс-аташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп. Он сказал об этом в видеообращении по случаю Всемирного дня свободы прессы.

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По словам Лангенкемпа, нужно отдать должное важной роли независимых СМИ в защите демократии.

Справка. По информации из Википедии, Всемирный день свободы прессы-это один из международных дней, которые отмечают в системе Организации Объединенных Наций и ежегодно празднуют 3 мая.

Поэтому США, как отметил пресс-аташе, осуждают угрозы преследования и насилия в отношении журналистов и работников СМИ.

Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие,

– сказал Лангенкемп.

Он отметил: "Сегодня (3 мая – 24 канал) мы чтим их и принцип свободы прессы".

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