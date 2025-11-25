Это впервые, – летчик-инструктор указал на важные детали в уничтожении Ми-8 дроном

Силы специальных операций сбили российский вертолет Ми-8 над Ростовской областью. Нам впервые удалось поразить такую цель с помощью дальнобойного ударного беспилотника.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что ранее Силы обороны уже уничтожали российские вертолеты с помощью FPV-дронов. Но это было именно у линии фронта.

Чем особенна эта операция?

Как отметил Свитан, FPV-дрон способен перехватить вертолет, если он летит на небольшой высоте. В этот момент скорость вертолета – менее 200 километров в час. И при определенных обстоятельствах FPV-дрон может уничтожить вертолет.

Обратите внимание! В конце сентября Силы обороны уничтожили российский Ми-8 с помощью FPV-дрона, который стоит около 500 долларов.

Однако теперешний случай сильно отличается. Сейчас впервые удалось уничтожить российский вертолет на таком расстоянии. Да еще и с помощью ударного дрона оперативного уровня.

Это впервые удалось уничтожить вертолет на такой дальности. Еще и оперативным дроном, который летит на десятки километров. Этот дрон мог быть под управлением пилота или же им управлял искусственный интеллект,

– сказал Свитан.

Возможно, украинские военные обнаружили аэродром подскока, где находились российские вертолеты. Тогда и удалось поймать его во время взлета или посадки. Но сделать это чрезвычайно сложно.

