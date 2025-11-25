Це вперше, – льотчик-інструктор вказав на важливі деталі у знищенні Мі-8 дроном
- Сили спеціальних операцій вперше знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою далекобійного ударного безпілотника.
- Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан прокоментував цю несподівану операцію.
Сили спеціальних операцій збили російський гелікоптер Мі-8 над Ростовською областю. Нам вперше вдалося уразити таку ціль за допомогою далекобійного ударного безпілотника.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що раніше Сили оборони вже знищували російські вертольоти за допомогою FPV-дронів. Але це було саме біля лінії фронту.
Чим особлива ця операція?
Як наголосив Світан, FPV-дрон здатен перехопити вертоліт, якщо він летить на невеликій висоті. В цей момент швидкість гелікоптера – менш ніж 200 кілометрів за годину. І за певних обставин FPV-дрон може знищити вертоліт.
Зверніть увагу! Наприкінці вересня Сили оборони знищили російський Мі-8 за допомогою FPV-дрона, який коштує близько 500 доларів.
Однак теперішній випадок сильно відрізняється. Зараз вперше вдалося знищити російський гелікоптер на такій відстані. Та ще й за допомогою ударного дрона оперативного рівня.
Це вперше вдалося знищити вертоліт на такій дальності. Ще й оперативним дроном, який летить на десятки кілометрів. Цей дрон міг бути під управлінням пілота або ж ним керував штучний інтелект,
– сказав Світан.
Можливо, українські військові виявили аеродром підскоку, де перебували російські гелікоптери. Тоді й вдалося вполювати його під час зльоту або ж посадки. Але зробити це надзвичайно складно.
Втрати Росії: коротко
- Станом на 25 листопада Росія втратила понад 1 мільйон 167 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11368 танків, 23 624 бойових броньованих машин, 34 644 артилерійських систем тощо.
- Нещодавно Сили спеціальних операцій знищили російський Мі-8 за допомогою ударного дрона. Там підкреслили, що зробили це за допомогою deep strike дрона.
- Відомо, що разом з гелікоптером вдалося знищити й екіпаж. В ССО відзначили, що ця місія залишила багато питань для ворога.