Це вперше, – льотчик-інструктор вказав на важливі деталі у знищенні Мі-8 дроном

Сили спеціальних операцій збили російський гелікоптер Мі-8 над Ростовською областю. Нам вперше вдалося уразити таку ціль за допомогою далекобійного ударного безпілотника.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що раніше Сили оборони вже знищували російські вертольоти за допомогою FPV-дронів. Але це було саме біля лінії фронту.

Дивіться також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чим особлива ця операція?

Як наголосив Світан, FPV-дрон здатен перехопити вертоліт, якщо він летить на невеликій висоті. В цей момент швидкість гелікоптера – менш ніж 200 кілометрів за годину. І за певних обставин FPV-дрон може знищити вертоліт.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня Сили оборони знищили російський Мі-8 за допомогою FPV-дрона, який коштує близько 500 доларів.

Однак теперішній випадок сильно відрізняється. Зараз вперше вдалося знищити російський гелікоптер на такій відстані. Та ще й за допомогою ударного дрона оперативного рівня.

Це вперше вдалося знищити вертоліт на такій дальності. Ще й оперативним дроном, який летить на десятки кілометрів. Цей дрон міг бути під управлінням пілота або ж ним керував штучний інтелект,

– сказав Світан.

Можливо, українські військові виявили аеродром підскоку, де перебували російські гелікоптери. Тоді й вдалося вполювати його під час зльоту або ж посадки. Але зробити це надзвичайно складно.

Втрати Росії: коротко