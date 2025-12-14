Весь Николаев останется без света и воды: какая причина
- Николаев останется без света и воды из-за ликвидации последствий российских атак.
- Отключение продлится примерно 30 – 60 минут с 12:00, после чего водоснабжение будет восстановлено.
Николаев с 12:00 останется без света и водоснабжения. Причиной этого является ликвидация последствий российских атаки по городу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевского ОГА Виталия Кима и Суспильне.
Почему в Николаеве будет блэкаут и останется без воды?
В 11:22 Виталий Ким написал, что через 30 минут весь город Николаев будет отключен от электроснабжения. Отключение продлится примерно 30 – 60 минут.
Ликвидируем последствия вчерашних российских обстрелов. Работаем,
– отметил Ким.
Также, по информации ГКП "Николаевводоканал", в результате отключения электроэнергии с 11:45 прекращено водоснабжение по всему городу. С восстановлением электроснабжения вода снова появится в домах.
Где еще в Украине были проблемы со светом из-за вражеских атак?
В Сумах 14 декабря после взрывов были перебои со светом и проблемы с водоснабжением. Если энергопитание не удастся восстановить в течение ближайшего времени, система водоотведения и водоснабжения города будет переведена на аварийно-резервное питание.
После российской атаки 13 декабря в Одессе не было света и воды, город местами освещали только фары автомобилей и генераторы. Люди также стояли в длинных очередях за водой в бюветы.
Также из-за российской атаки в городе Арциз в Одесской области света может не быть в течение одной недели.