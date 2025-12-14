Увесь Миколаїв залишиться без світла та води: яка причина
- Миколаїв залишиться без світла та води через ліквідацію наслідків російських атак.
- Відключення триватиме приблизно 30 – 60 хвилин з 12:00, після чого водопостачання буде відновлено.
Миколаїв з 12:00 залишиться без світла та водопостачання. Причиною цього є ліквідація наслідків російських атаки по місту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Миколаївського ОВА Віталія Кіма та Суспільне.
До теми У Криму могли уразити електричну підстанцію: які регіони під загрозою відключень світла
Чому у Миколаєві буде блекаут і лишиться без води?
Об 11:22 Віталій Кім написав, що через 30 хвилин все місто Миколаїв буде вимкнене від електропостачання. Відключення триватиме приблизно 30 – 60 хвилин.
Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів. Працюємо,
– зазначив Кім.
Також, за інформацією МКП "Миколаївводоканал", внаслідок відключення електроенергії з 11:45 припинено водопостачання по всьому місту. З відновленням електропостачання вода знову з'явиться у будинках.
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важкому Покровському і Сумському напрямках. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше розіграємо новий iPhone 16 256GB.
Де ще в Україні були проблеми зі світлом через ворожі атаки?
У Сумах 14 грудня після вибухів були перебої зі світлом та проблеми з водопостачанням. Якщо енергоживлення не вдасться поновити протягом найближчого часу, система водовідведення й водопостачання міста буде переведена на аварійно-резервне живлення.
Після російської атаки 13 грудня в Одесі не було світла та води, місто подекуди освітлювали лише фари автівок та генератори. Люди також стояли у довгих чергах за водою до бюветів.
Також через російську атаку у місті Арциз в Одеській області світла може не бути впродовж одного тижня.