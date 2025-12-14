Увесь Миколаїв залишиться без світла та води: яка причина

Миколаїв з 12:00 залишиться без світла та водопостачання. Причиною цього є ліквідація наслідків російських атаки по місту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Миколаївського ОВА Віталія Кіма та Суспільне.

Чому у Миколаєві буде блекаут і лишиться без води?

Об 11:22 Віталій Кім написав, що через 30 хвилин все місто Миколаїв буде вимкнене від електропостачання. Відключення триватиме приблизно 30 – 60 хвилин.

Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів. Працюємо,

– зазначив Кім.

Також, за інформацією МКП "Миколаївводоканал", внаслідок відключення електроенергії з 11:45 припинено водопостачання по всьому місту. З відновленням електропостачання вода знову з'явиться у будинках.

Де ще в Україні були проблеми зі світлом через ворожі атаки?