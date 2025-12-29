Посреди Киева неизвестный ограбил ветерана ВСУ на протезе
- В Киеве мужчина посреди улицы ограбил ветерана ВСУ, вырвав у него телефон.
- Преступника быстро идентифицировали, им оказался 42-летний местный житель, которому грозит до 10 лет тюрьмы.
В Подольском районе Киева мужчина прямо посреди улицы ограбил ветерана ВСУ на протезе. Он вырвал из рук потерпевшего телефон и убежал.
Однако, его личность быстро установили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Что известно об ограблении военного?
О краже сообщил 22-летний потерпевший, житель Киева.
Он выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда вдруг неизвестный похитил его телефон.
Заявитель – ветеран ВСУ и имеет протез ноги.
Личность вора быстро установили. Им оказался 42-летний местный житель.
Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас он находится под стражей.
